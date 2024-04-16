Історичні одеські родзинки: а ви про це знали?

Приходьте на екскурсії!

Прогулянка – не зовсім доречно. Бо це – екскурсія. Незвична. По-перше, її проводить одеський гід (гід з авоською) Віолетта Дідук. А це означає, що треба очікувати чогось надзвичайного. По-друге, сама екскурсія – про цікавинки-родзинки Одеси. От пробігаємо ми центром міста, щось помічаємо, про щось знаємо, а про щось нам зовсім невідомо, хоча от воно – на очах.

На жаль, не можна розказати про все почуте (приходьте на екскурсії!), але все ж про деякі (так-так, тільки про деякі!) історичні родзинки Одеси ми вам розповімо. Звісно, завдяки нашому гіду, яка невтомно збирає і вивчає оці самі родзинки, історичні таємниці, дива, що пов’язані з Одесою. Ціль одна – розповісти нам з вами про них так, аби запам’яталось на все життя. Тож – в подорож!..

Ваза Філатова

Фонтан на Соборній площі (один з небагатьох, що були запущені у цьому році) має назву «Ваза Філатова» чи Філатівський фонтан. Він був збудований на кошти нашого знаменитого офтальмолога Володимира Філатова. Він був вірянином, і коли дізнався, що на місці вівтаря собору, що був зруйнований у 1936 році, збираються будувати туалет, вирішив це місце врятувати. Так був встановлений великий фонтан з купленою за гроші Філатова чашею (вазою) у вигляді квітки. Фонтан в народі стали називати «Ваза Філатова». А вже в ході відновлення собору розташування фонтану змінили, пересунувши його ближче до вулиці Преображенської.

Прекрасні люди на Соборці

«Прекрасними людьми на Соборці» Віолетта називає «вічних» людей з шахами та шашками, що збираються на відомому місці. Звісно, без них уявити Соборку майже неможливо. Не заважало і не заважає їм нічого – ні карантин, ні повномасштабна війна… Стійкі, зважені й спокійні!

– Який яскравий образ стабільності, – каже Віолетта.

Пасаж починався з байки?

– Існує байка, яку придумав відомий одесит Валентин Крапива. Але ж цю байку часто розповідають як історичний факт. Так от, байка полягає в тому, що на відкриття Пасажу надихнула дружина купця Мойсея Менделевича. Мовляв, прочитавши роман Еміля Золя «Дамське щастя», вона так сильно захотіла відкрити величезний універсальний магазин, що змусила Мойсея почати будівництво, – розповідає Віолетта Дідук.

Що ж, йдемо до Пасажу Менделевича. О, скільки ж тут тих історичних родзинок!.. На жаль, про всі не розповісти. До речі, якщо ви заходите до Пасажу з Преображенської, підніміть голову, подивіться на зображення чоловіка з вусами. Так от, сперечання на тему «хто це такий» йдуть й досі. Версій є багато.

«Я дотримуюсь версії, що це зображений той самий Мойсей Менделевич», – вважає Віолетта Дідук.

О, скільки Меркуріїв у Пасажі!

– Зображення бога торгівлі Меркурія (Гермеса) – не рідкість для Одеси. Але у Пасажі ви його зустрінете майже всюди. Він тут повторюється і повторюється у декорі. Якщо ви завітали до Пасажу з Преображенської, то зверніть увагу: підіймаєте ви голову, бачите «чергового» Меркурія, який тримає жезл та мішечок з грошима. А на ньому написано «1000». Це такий собі жарт реставраторів з радянських часів. І можна тільки здогадуватись, яку «валюту» вони мали на увазі.

Тисяча чого?.. Та яка різниця, якщо монетки у мішечку ретельно пораховані?..

Серед численних Меркуріїв Пасажу є й найцікавіший. Ви побачите його на даху над головним входом – з вулиці Дерибасівської. Цей наш Меркурій (Гермес) – на паровозику! Це єдиний в світі Меркурій на паровозі!

Хто на маскаронах і де масонські знаки?

А хто зображений на численних (їх тут ну дуже багато!) маскаронах Пасажу, які, до речі, ми часто і не помічаємо (вони якісь «маленькі» на фоні іншого декору)? Бюджет будівництва Пасажу був колосальний. У скульптора було важке завдання – «освоїти гроші». А фантазія вже закінчувалась. От, за однією з версій, розповідає наш гід, він і використав в якості моделей для маскаронів простих будівельників, які будували Пасаж.

– Багато «масонських знаків» ви зустрінете в Пасажі. Та це вже «як хто бачить».

«Масонські символи бачать ті, хто в це вірить. Бо ж інші бачать те, що бачать: інструменти будівельників», – вказує на інші родзинки декору Пасажу Віолетта Дідук.

Вузенька вуличка та серп з молотом

Бруківка відомої таємничої «вузенької вулички» Пасажу з’явилась тут набагато пізніше, аніж сама вуличка. Вона не сучасна, але тут її не було. Та й сама вуличка – зовсім не вуличка, а такий собі внутрішній дворик. А яка ж красота! Але тут ще можна побачити стіну без штукатурки. Ну то й що? Тут можна придивитися. як виглядає той самий одеський камінь-ракушняк, чи, як кажуть, «наше золото», що довувалось в одеських катакомбах.

– Тепер уважно роздивляємось «головний» вхід до Пасажу з Дерибасівської. Що бачимо? Він і вона. Що тримає вона у руці? Серп! Що тримає він у руці? Молот! Звідки ж оці совєтські символи на старовинному Пасажі?

«Не лякайтесь! Насправді це всього лише символи сільського господарства і промисловості, які прекрасно розвивались в Одесі до революції. І більшовики до них не мають ніякого відношення», – розповідає наш екскурсовод.

Коли з’явилась Ротонда у Міському саду?

В якому році з’явилась наша знаменита Ротонда у Міському саду? Замислились? Так от, Музичний павільйон (ротонда) у Міському саду побудований під час окупації. Його відкрили 16 жовтня 1943 року…

Гаванна: який наголос правильний?

Є в Одесі вулиці, які «прийнято» називати неправильно – ставити наголос не там, де треба. Наприклад, Тираспольська. Така ж історія з вулицею Гаванною. Зазвичай її називають з наголосом на другому складі, а це неправильно, бо названо вулицю не на честь столиці Куби. Її назва походить від слова «гавань», тож наголос – на першому складі.

Найменша і кругла площа Одеси

Де знаходиться найменша площа на тільки нашого міста, а й всього світу? Так, це площа Остапа Бендера. На ній стоїть той самий 12-й стілець. Вона кругла. Її розмір – усього п’ять квадратних метрів…

Фото авторки