Як «Одеське життя» з талісманом Нового базару знайомилось (фоторепортаж)

Кіт — «не просто так»

Талісман?.. Так, але цього замало. Познайомитися з котиком Бєльчиком хотілося ближче. Та це було майже неможливо: він не зупиняється та не спілкується аби з ким.

Він «не просто так», він — талісман. Та й цього замало. Бо його гордовита царствена хода — це щось. Проходить, немов придивляється: чи все на базарі у порядку, чи поводяться тут чемно, як ідуть справи? А в об’єктив потрапляти не дуже полюбляє.

О, той Новий базар! Він сповнений різноманітних цікавинок! До речі, недаремно встановлений тут «пам’ятник» кішці Базарині, що прожила на Новому все своє життя…

А от це пухнасте створіння… Про нього довелось збирати матеріал довго. І перед тим, як я зустріла Ольгу, що працює в зоомагазині на Новому базарі, і де «прописаний» наш Бєльчик, таки дізналась про котика дещо.



Бєльчик, він же…

Бєльчик… Він же — Бєльчонок, він же — Льова, він же — Білий бешкетник, Білий розбійник… Поки збирала усі ці імена одного того ж котика, думала, що мова йде про різних котів. Та ні — це все про нашого Бєльчика. Бо ж базар не маленький, от, як виявилось, і називають його часто по-різному. Але однаково люблять. А ще — ну дуже поважають. Я ж кажу — царствений він, гордий, величавий якійсь.

Де полюбляє прогулюватись? Ну звісно, біля м’ясного корпусу. Бачила я цю прогулянку-полювання: неквапливо підіймається наш Бєльчик (Льова і т.д.) сходами та чекає, поки йому відкриють двері. Сидить собі, немов натякає: давайте вже, відкривайте, зголоднів я.

У корпусі мені розповіли, що їсть наш герой. Так от, виявилось, що у раціоні — тільки куряча груднинка. Все інше Бєльчика аж ніяк не цікавить!..

В місцевій кав’ярні підказали мені суто по-одеськи:

— Хочете ближче познайомитись з нашим красенем, то йдіть Стометровою вулицею, знайдете там зоомагазин, от і побачите, де проживає Білий розбійник (і чому розбійник?!..)

— По Стометровій?!

— Так, ця вулиця – це рівно сто метрів… Тому й так зветься…

Боже, як же багато я ще не знаю про Новий базар!..

Так ми зустрілися з Бєльчонком. Його хазяйка пані Ольга попередила:

— Знімайте, будь ласка. Та, як бачите, він зараз спить. Будити не можна.

Отакої! Я ж кажу: цей котик не стільки талісман, скільки царствена особа!

Не просто гарненький пухнастик

Поки знімала сплячу царствену особу, пані Ольга розповіла, що красеню десь близько семи років. Так, він полюбляє курячу груднинку, але й ласує котячим кормом. Влітку Бєльчик має змогу позбавитись своєї надто спекотної пухнастості: стає клієнтом перукарні для тваринок.

Розмовляємо, а котик собі спить у власному ліжку, інколи (підслуховує, чи що?) демонструє мені то лапку, то свій пухнастий хвіст… Покупці його мало цікавлять: по-перше, знає, що пані Ольга буде оберігати його сон, по-друге, він вже так звик до тих «ой, який красень!», що все це йому якось…

Пані Ольга додала до моїх фото Бєльчика свої. То ж маємо змогу побачити його у різні періоди життя.

І ще… Оце відоме «працює кіт рекламою в зоомагазині» для Бєльчика не дуже доречно. Сама бачила, як він «рекламує» і чай, крупи та інші товари.

Одна жінка на базарі мені навіть сказала:

— Я його як побачила біля магазина с крупами, так забула, за чим туди йшла…

Воно і зрозуміло – це ж не просто гарненький пухнастик, а талісман найстарішого одеського ринку. Що хоче, то і рекламує. А, скоріше, де хоче, там і прогулюється чи лягає відпочити: базар великий, роботи багато…

Фото: Марія Котова