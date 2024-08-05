Новини Одеси та Одеської області

Кавунове свято й вуличний диван: сім миттєвостей одеського тижня

Кавунове свято й вуличний диван: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 29 липня по 4 серпня?

29 липня

Одеський Новий базар – місце, де завжди відбувається дещо цікаве…

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

30 липня

Цей історичний будинок на розі Софіївської та провулка Ляпунових постраждав під час рашистського «прильоту» у листопаді минулого року. Сьогодні там сталася пожежа

Фото дня в Одессе: пожар на Софиевской

31 липня

Деволанівський узвіз: трохи несподіване місце відпочинку:

Фото дня в Одессе: уличный диван

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1 серпня

От якого покупця зафіксували ми на одеському Привозі:

Фото дня в Одессе: на Привозе

2 серпня

Одеські клумби – це щось! Отаку – чи то клумбу, чи то сад каміння – ми побачили в тихому центрі:

Фото дня в Одессе: в тихом центре

3 серпня

Одеські ринки своєрідно відзначають День кавуна:

Фото дня в Одессе: День арбуза

4 серпня

Ви ж впізнали? Це наші одеські закохані ліхтарі у парку ім. Т.Г.Шевченка.

Фото дня в Одессе:

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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