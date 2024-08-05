Кавунове свято й вуличний диван: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 29 липня по 4 серпня?
29 липня
Одеський Новий базар – місце, де завжди відбувається дещо цікаве…
30 липня
Цей історичний будинок на розі Софіївської та провулка Ляпунових постраждав під час рашистського «прильоту» у листопаді минулого року. Сьогодні там сталася пожежа…
31 липня
Деволанівський узвіз: трохи несподіване місце відпочинку:
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1 серпня
От якого покупця зафіксували ми на одеському Привозі:
2 серпня
Одеські клумби – це щось! Отаку – чи то клумбу, чи то сад каміння – ми побачили в тихому центрі:
3 серпня
Одеські ринки своєрідно відзначають День кавуна:
4 серпня
Ви ж впізнали? Це наші одеські закохані ліхтарі у парку ім. Т.Г.Шевченка.
Фото авторки