Кавунове свято й вуличний диван: сім миттєвостей одеського тижня

Серпень по-одеськи: що там в історичному парку? (фоторепортаж) Серпень малює потихеньку свої «картинки»: навіть перші ознаки осені вже з’явилися. Та все ж літо, можна сказати, все ще у розпалі. Перша неділя серпня… Вихідний… Чи не пройтись нашим історичним Центральним парком ім. Т.Г.Шевченка? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі викинули у смітник Пушкіна – фотофакт У центрі Одеси було помічено портрет великого російського поета Олександра Пушкіна. Причому не аби де, а в контейнері для сміття, простіше кажучи – в альфатері. Очевидно, хтось провів у себе таку собі декононізацію… На мінімалках. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ