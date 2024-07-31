«Дихаємо? Вже щастя!»: останній день липня в Одесі (фоторепортаж)

«Дихаємо? Вже щастя!»: останній день липня в Одесі (фоторепортаж)

Час минає непомітно: ось вже й останній день липня в Одесі… Вітерець, а майже 30 градусів після температурних рекордів здаються майже прохолодою. От і людей побільшало на вулицях міста.

А що там у місті у звичайний день, коли липень ось-ось перейде в серпень? Все звичайним здається. А ще, як завжди у дні без «прильотів», знов-таки здається, що немає війни.

Діти у парках і скверах, багато людей на центральній вулиці, навіть невеличка черга за морозивом… І оці екскурсійні авто, на які запрошують проїхатись по місту, завітати в одеські дворики, прослухати історії – таємничі, надзвичайні, а інколи й неймовірні, з байками «за Одесу»…

Центр Одессы 31 июля
Центр Одессы 31 июля, авто
Центр Одессы 31 июля, ангел
Центр Одессы 31 июля, дом
Центр Одессы 31 июля, женщина
Центр Одессы 31 июля, росток
Центр Одессы 31 июля, баки
Центр Одессы 31 июля, дорога
Центр Одессы 31 июля, прогулка
Центр Одессы 31 июля, в Горсаду

Дві літні жінки на лавці… Чую про те саме:

– От так дивишся на людей, на цей фонтан, на столики вуличних кав’ярень – і думаєш: невже війна?.. А вона ж усюди, по всій країні… І так довго… І знов стає лячно.

– А я собі так кажу, коли «накриває»: «Дихаємо? Вже щастя!». І ти так собі кажи.

І знов лунає в бесіді про «треба триматися», «світло останніми днями не вимикають», «ціни ростуть», «учора на Софіївський така страшна пожежа сталася. Бідні люди…».

Центр Одессы 31 июля, дети
Центр Одессы 31 июля, скамейка
Центр Одессы 31 июля, вода
Центр Одессы в конце июля
Центр Одессы 31 июля 2024
Центр Одессы 31 июля, фонтан
Центр Одессы 31 июля, Горсад
Центр Одессы 31 июля, мороженое
Центр Одессы 31 июля, самокаты
Центр Одессы 31 июля, галерея

Ще чую про «тварюк, що напали на нас». Про «завжди болюче для Одеси питання», пов’язане з «перейменуванням і пам’ятниками» невеличку суперечку на іншій лавці почула. Лунає: «Жванецький-Пушкін-Ройтбурд» з оцими вічними нашими «я – за, а я – проти». Люди – «в курсі». Вже добре…

А природа нагадує, що й під час війни, спеки чи дощу час минає, і перші ознаки, тонкі «натяки» на осінь вже відчуваються, якщо придивитися… А ще впадають в очі якісь нові «артоб’єкти»: то янгол-охоронець, що встановлений поруч з квітами, то клумба, що прикрашена якимись незвичним камінням…

Тримаймося! І не забуваємо: «Дихаємо? Вже щастя!»…

Центр Одессы 31 июля, ярмарка
Центр Одессы 31 июля, на Ярмарке
Центр Одессы 31 июля, в арке
Центр Одессы 31 июля, якорь
Одесса летом
Центр Одессы 31 июля, деревце
Одесский котик летом
Одесситки на лавочке
Центр Одессы 31 июля, на скамейке
Центр Одессы 31 июля, коммунальщик

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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