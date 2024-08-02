Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо»

Дуже поспішно літо минає

Літня пара:

– О, вже серпень!.. Тобі не здається, що у цьому році літо минає якось дуже поспішно?

– Ти таке кажеш кожного року. Ми прийшли на Привоз це обговорити?.. Що там у нас на черзі? Бринза, здається…

Покупець невдоволено:

– Чому у вас поруч з персиками цінника немає?

– А ви той персик спочатку скуштуйте, потім побалакаємо.

– Та про що балакати? Скільки персики коштують?

– Ні, ви таки скуштуйте!..

Покупець сердито відходить. Не зрозумів рекламний хід… А цінника немає, бо продавець впевнений: якщо його персик скуштують, то одразу візьмуть цю смакоту за будь-яку ціну…

Біля фруктів:

– Ви всі мої фрукти вже помацали!.. Ну скільки ж можна?! Отак приходять і мацають, наче руки сюди прийшли помити!

– Не мию я руки у ваших сливах-абрикосах. Взагалі, як це можна руки мити у фруктах?!

Так, мацаю і буду мацати. Мені аби що купляти не треба!..

Ну а що там з цінами на цьому Привозі на початку серпня?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 15-20 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 20-70 грн;

буряк – 20-35 грн;

кабачки – 20-30 грн;

огірки – 30-60 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 25-50 грн;

капуста – 10-25 грн;

часник – 100-120 грн;

морква – 20-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 15-30 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 40-60 грн;

апельсини – 50-70 грн;

малина – 70-90 грн;

персики – 30-50 грн;

сливи – 20-35 грн;

абрикоси – 30-60 грн;

кавуни – 10-20 грн;

дині – 20-50 грн;

виноград – 40-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 60-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 150-180 грн;

шия – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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Фото авторки