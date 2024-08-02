Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо»

Привоз на самому початку серпня: знов спека (без температурних рекордів), людей, як завжди, багато. Сьогодні здалося, що усі кудись дуже поспішають.
Дуже поспішно літо минає
Літня пара:
– О, вже серпень!.. Тобі не здається, що у цьому році літо минає якось дуже поспішно?
– Ти таке кажеш кожного року. Ми прийшли на Привоз це обговорити?.. Що там у нас на черзі? Бринза, здається…
Покупець невдоволено:
– Чому у вас поруч з персиками цінника немає?
– А ви той персик спочатку скуштуйте, потім побалакаємо.
– Та про що балакати? Скільки персики коштують?
– Ні, ви таки скуштуйте!..
Покупець сердито відходить. Не зрозумів рекламний хід… А цінника немає, бо продавець впевнений: якщо його персик скуштують, то одразу візьмуть цю смакоту за будь-яку ціну…
Біля фруктів:
– Ви всі мої фрукти вже помацали!.. Ну скільки ж можна?! Отак приходять і мацають, наче руки сюди прийшли помити!
– Не мию я руки у ваших сливах-абрикосах. Взагалі, як це можна руки мити у фруктах?!
Так, мацаю і буду мацати. Мені аби що купляти не треба!..
Ну а що там з цінами на цьому Привозі на початку серпня?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 15-20 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 20-70 грн;
- буряк – 20-35 грн;
- кабачки – 20-30 грн;
- огірки – 30-60 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 25-50 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- часник – 100-120 грн;
- морква – 20-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 15-30 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 40-60 грн;
- апельсини – 50-70 грн;
- малина – 70-90 грн;
- персики – 30-50 грн;
- сливи – 20-35 грн;
- абрикоси – 30-60 грн;
- кавуни – 10-20 грн;
- дині – 20-50 грн;
- виноград – 40-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 150-200 грн;
- сир – 60-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 150-180 грн;
- шия – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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Фото авторки