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Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо»

Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо»

Привоз на самому початку серпня: знов спека (без температурних рекордів), людей, як завжди, багато. Сьогодні здалося, що усі кудись дуже поспішають.

Дуже поспішно літо минає

На Привозе в Одессе в августе

Літня пара:

– О, вже серпень!.. Тобі не здається, що у цьому році літо минає якось дуже поспішно?

– Ти таке кажеш кожного року. Ми прийшли на Привоз це обговорити?.. Що там у нас на черзі? Бринза, здається…

Покупець невдоволено:

– Чому у вас поруч з персиками цінника немає?

– А ви той персик спочатку скуштуйте, потім побалакаємо.

– Та про що балакати? Скільки персики коштують?

– Ні, ви таки скуштуйте!..

Покупець сердито відходить. Не зрозумів рекламний хід… А цінника немає, бо продавець впевнений: якщо його персик скуштують, то одразу візьмуть цю смакоту за будь-яку ціну…

Фрукты на Привозе в августе

Біля фруктів:

– Ви всі мої фрукти вже помацали!.. Ну скільки ж можна?! Отак приходять і мацають, наче руки сюди прийшли помити!

– Не мию я руки у ваших сливах-абрикосах. Взагалі, як це можна руки мити у фруктах?!

Так, мацаю і буду мацати. Мені аби що купляти не треба!..

Ну а що там з цінами на цьому Привозі на початку серпня?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Овощи на Привозе в августе

  • картопля – 15-20 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 20-70 грн;
  • буряк – 20-35 грн;
  • кабачки – 20-30 грн;
  • огірки – 30-60 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 25-50 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • часник – 100-120 грн;
  • морква – 20-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

Овощи на Привозе в августе

На Привозе в августе: овощи

Привоз: овощи и фрукты

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

На одесском Привозе: персики и арбузы

  • яблука – 15-30 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 40-60 грн;
  • апельсини – 50-70 грн;
  • малина – 70-90 грн;
  • персики – 30-50 грн;
  • сливи – 20-35 грн;
  • абрикоси – 30-60 грн;
  • кавуни – 10-20 грн;
  • дині – 20-50 грн;
  • виноград – 40-80 грн.

Ягоды на Привозе

Арбузы на одесском Привозе

На Привозе: арбузы и дыни

Виноград на одесском Привозе

Кавун на Привозе

На Привозе: цены на виноград

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 60-100 грн.

На Привозе: цены на яйца

Творог и брынза на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Говядина на Привозе

Сало на Привозе

Одесский Привоз: в мясном корпусе

Свинина

  • задня частина – 150-180 грн;
  • шия – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: рыбные ряды

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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