На Деволанівському узвозі зникли «мальовничі» руїни (фото)

Ні, далеко не все ще «зникло», але тих будинків, що час від часу розвалювались та ставали (до повномасштабної війни, звісно) все ще страшнішими й небезпечними, вже немає.

У січні цього року ми побували на Деволанівському узвозі. Ремонт тривав, страшні артоб’єкти ще були на своєму місці. Тепер зникли. Хоча й не всі.

Нагадаємо, присутність цих руїн свого часу навіть заважав почати довгоочікуваний ремонт на Деволанівському узвозі.

Деволанівський узвіз зараз красується новою бруківкою, сюди водять екскурсії…

Що ж стосується ремонту нашої Канави, то він триває.

А як це все виглядає зараз (було-стало) на місці, яке нещодавно виглядало жахливо — дивіться на наших світлинах.

Фото авторки