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На Деволанівському узвозі зникли «мальовничі» руїни (фото)

На Деволанівському узвозі зникли «мальовничі» руїни (фото)

Оце так новина: на Деволанівському узвозі (нагадаю, він все ще зветься в народі «канавою») зникли «мальовничі руїни». Замість них – каміння. Таки сталося: колишні будинки, на які було моторошно дивитися, вже не «прикрашають» історичний узвіз.

Ні, далеко не все ще «зникло», але тих будинків, що час від часу розвалювались та ставали (до повномасштабної війни, звісно) все ще страшнішими й небезпечними, вже немає.

Деволановский спуск, руины

Деволанівський узвіз у травні 2022 року

У січні цього року ми побували на Деволанівському узвозі. Ремонт тривав, страшні артоб’єкти ще були на своєму місці. Тепер зникли. Хоча й не всі.

Деволановский спуск в мае 2025 года

Нагадаємо, присутність цих руїн свого часу навіть заважав почати довгоочікуваний ремонт на Деволанівському узвозі.

Деволанівський узвіз зараз красується новою бруківкою, сюди водять екскурсії…

Одесский Деволановский спуск, май 2024

Що ж стосується ремонту нашої Канави, то він триває.

А як це все виглядає зараз (було-стало) на місці, яке нещодавно виглядало жахливо — дивіться на наших світлинах.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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