У центрі Одеси палає історична будівля

На відео, яке публікують одеські телеграм-канали, видно, що вогонь поширився з верхніх поверхів на дах.

На місці працюють десятки пожежників. За допомогою пожежної драбини рятувальникам вдалося зняти жінку з балкона на третьому поверсі.

Повідомляється про 8 постраждалих, деякі з них у важкому стані з численними опіками.

Що відомо про палаючий будинок

Триповерхова будівля на розі Ляпунова,2 і Софіївської,6 відома в Одесі як прибутковий будинок П. В. Самохвалова і є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Петро Васильович Самохвалов 1893 року подав прохання на спорудження триповерхового будинку за адресою “Провулок Караводіна поруч із лікарнею”. Будівництво почалося того ж року.

Архітектор будівлі – Попов К. М. Фасад будинку подібний до будинку по Софіївській вул., 4, імовірно автором його також є. Попов.

У будинку розташовано 15 квартир.