У центрі Одеси палає історична будівля

Удень, 30 липня, у центрі Одеси гасять пожежу в триповерховому старовинному житловому будинку на перехресті провулка Ляпунова і вулиці Софіївська. У соцмережах повідомляють про постраждалих.
На відео, яке публікують одеські телеграм-канали, видно, що вогонь поширився з верхніх поверхів на дах.
На місці працюють десятки пожежників. За допомогою пожежної драбини рятувальникам вдалося зняти жінку з балкона на третьому поверсі.
Повідомляється про 8 постраждалих, деякі з них у важкому стані з численними опіками.
Що відомо про палаючий будинок
Триповерхова будівля на розі Ляпунова,2 і Софіївської,6 відома в Одесі як прибутковий будинок П. В. Самохвалова і є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.
Петро Васильович Самохвалов 1893 року подав прохання на спорудження триповерхового будинку за адресою “Провулок Караводіна поруч із лікарнею”. Будівництво почалося того ж року.
Архітектор будівлі – Попов К. М. Фасад будинку подібний до будинку по Софіївській вул., 4, імовірно автором його також є. Попов.
У будинку розташовано 15 квартир.