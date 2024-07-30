У центрі Одеси палає історична будівля

У центрі Одеси палає історична будівля

Удень, 30 липня, у центрі Одеси гасять пожежу в триповерховому старовинному житловому будинку на перехресті провулка Ляпунова і вулиці Софіївська. У соцмережах повідомляють про постраждалих.

На відео, яке публікують одеські телеграм-канали, видно, що вогонь поширився з верхніх поверхів на дах.

На місці працюють десятки пожежників. За допомогою пожежної драбини рятувальникам вдалося зняти жінку з балкона на третьому поверсі.

Повідомляється про 8 постраждалих, деякі з них у важкому стані з численними опіками.

Що відомо про палаючий будинок

Триповерхова будівля на розі Ляпунова,2 і Софіївської,6 відома в Одесі як прибутковий будинок П. В. Самохвалова і є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Петро Васильович Самохвалов 1893 року подав прохання на спорудження триповерхового будинку за адресою “Провулок Караводіна поруч із лікарнею”. Будівництво почалося того ж року.

Архітектор будівлі – Попов К. М. Фасад будинку подібний до будинку по Софіївській вул., 4, імовірно автором його також є. Попов.

У будинку розташовано 15 квартир.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk