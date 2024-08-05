Новости Одессы и Одесской области

Арбузный праздник и уличный диван: семь мгновений одесской недели

Арбузный праздник и уличный диван: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 29 июля по 4 августа?

29 июля

Одесский Новый базар – место, где всегда происходит что-то интересное…

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

30 июля

Этот исторический дом на углу Софиевской и переулка Ляпунових пострадал во время рашистского «прилета» в ноябре прошлого года. Сегодня там – пожар

Фото дня в Одессе: пожар на Софиевской

31 июля

Деволановский спуск: немного неожиданное место отдыха:

Фото дня в Одессе: уличный диван

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

1 августа

Вот какого покупателя встретили мы на одесском Привозе:

Фото дня в Одессе: на Привозе

2 августа

Одесские клумбы – это нечто!.. Вот такую – то ли клумбу, то ли сад камней – мы увидели в тихом центре:

Фото дня в Одессе: в тихом центре

3 августа

Одесские рынки своеобразно отмечают День арбуза:

Фото дня в Одессе: День арбуза

4 августа

Вы же узнали? Это наши одесские влюбленные фонари в парке им. Т.Г.Шевченко.

Фото дня в Одессе: в парке Шевченко

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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