Арбузный праздник и уличный диван: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 29 июля по 4 августа?
29 июля
Одесский Новый базар – место, где всегда происходит что-то интересное…
30 июля
Этот исторический дом на углу Софиевской и переулка Ляпунових пострадал во время рашистского «прилета» в ноябре прошлого года. Сегодня там – пожар…
31 июля
Деволановский спуск: немного неожиданное место отдыха:
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
1 августа
Вот какого покупателя встретили мы на одесском Привозе:
2 августа
Одесские клумбы – это нечто!.. Вот такую – то ли клумбу, то ли сад камней – мы увидели в тихом центре:
3 августа
Одесские рынки своеобразно отмечают День арбуза:
4 августа
Вы же узнали? Это наши одесские влюбленные фонари в парке им. Т.Г.Шевченко.
Фото автора