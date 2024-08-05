Арбузный праздник и уличный диван: семь мгновений одесской недели

Август по-одесски: что там в историческом парке? (фоторепортаж) Август рисует потихоньку свои картинки: даже первые признаки осени уже появились. И все же лето, можно сказать, еще в разгаре. Первое воскресенье августа… Выходной… Не пройтись ли нашим историческим Центральным парком имени Т.Г.Шевченко? ПОДРОБНЕЕ

«Белая ворона для Одессы и всего мира»: одесские адреса Владимира Жаботинского (фото) Вот так идешь спешным шагом по длинной Базарной улице – и не заметишь этот красивый старый дом под номером 33. Его первый этаж стал «сплошной современностью», а верхние сохранили свои первоначальные черты. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе выбросили в мусорник Пушкина – фотофакт В центре Одессы был замечен портрет великого русского поэта Александра Пушкина. Причем не абы где, а в мусорном контейнере, проще говоря – в альфатере. По всей видимости, кто-то провел у себя такую себе «декононизацию»… На минималках. ПОДРОБНЕЕ