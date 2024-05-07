Актор, режисер, драматург: за що ім’ям Марка Кропивницького названо вулицю в Одесі

Кропивницький заснував професійний український театр

Народився Марк Кропивницький 22 травня 1840 року в Єлисаветграді, місті, яке зараз носить його ім’я і називається Кропивницький. Батько майбутнього творця українського театру був нащадком шляхетського роду і служив управителем у маєтку князя Кантакузена. Спочатку Кропивницький закінчив Бобринецьке повітове училище, потім недовго навчався на юридичному факультеті Київського університету, потім служив у повітовому суді канцеляристом та грав у аматорських театральних гуртках.

Кропивницький мріяв про створення професійного українського театру, і в 1882 році зібрав власну театральну трупу, відому як театр корифеїв. Він володів усіма театральними професіями — ставив спектаклі, писав п’єси і виступав як актор. До складу цієї трупи увійшли Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко-Карий.

Перші гастролі трупи Кропивницького відбулися в серпні 1883 року в Одесі, в Маріїнському театрі. Глядачі приймали спектаклі із захопленням, у театрі був аншлаг, а одеські газети писали, що «в Одесі була трупа, яка відповідає найсуворішим вимогам драматичного мистецтва». Згодом український театр Кропивницького приїжджав на гастролі до Одеси щороку, а то й кілька разів на рік.

Кропивницького звали в театр Петербурга

Коли українські актори були на гастролях у Петербурзі, вони затьмарили навіть Олександринський та Маріїнський імператорські театри. Їх запросили виступити на сцені знаменитого Маріїнського театру, де раніше не грала жодна провінційна трупа. Цей виняток для театру Кропивницького зробив особисто імператор, а російська аристократія на чолі з Олександром ІІІ стоячи аплодувала українським акторам.

Гастролі в Петербурзі тривали три місяці, після чого директор імператорських театрів зробив пропозицію Кропивницькому та Заньковецькій перейти служити на сцену Олександринського театру. При цьому він був згоден на будь-які найвигідніші для акторів умови, але відомі українські актори відмовилися.

У 1896 році Кропивницький святкував 25-річчя своєї акторської діяльності, а урочистості проходили в Одесі в Міському театрі. У нашому місті пройшли також останні гастролі Кропивницького. Вони відбулися у квітні 1910 року на сцені театру Сибірякова. На той раз Кропивницький почував себе настільки погано, що не міг грати і виходив на сцену просити вибачення у глядачів. 21 квітня дорогою з Одеси в Ольвіополі (зараз Первомайськ) Марк Кропивницький помер. Поховано засновника українського театру в Харкові.

Джерела: monoreel.ru, Вікіпедія.

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