ТОП-10 лучших школ Одессы и области: Минобразования составило рейтинг по результатам ВНО

По итогам ВНО Министерство образования составило рейтинг лучших школ в разрезе областных центров и областей Украины. Лучшей школой в Одессе признан Ришельевский лицей (37-е место в общеукраинском рейтинге), а первое место в Одесской области заняла гимназия №1 города Черноморска (65-е место).

Об этом сообщил портал ОСВІТА.UA, на котором можно ознакомится с полными данными по Украине, Одессе и области. Мы публикуем ТОП-10 лучших городских и областных средних учебных заведений.

ТОП-10 школ Одессы

ТОП-10 школ Одесской области

Ранее мы сообщали о том, что в школах Одессы закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садах.