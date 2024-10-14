Патріоти із підпілля: чого ми не знали про Українську повстанську армію

Однак українські націоналісти, які боролися проти окупантів на Одещині, активно допомагали загонам повстанської армії у Західній Україні. Багато років діяльність УПА вважалася незаконною. Але міфи радянської пропаганди розвіялися, і тепер ми можемо дізнатися правду про Українську повстанську армію.

Звідки імідж зрадників?

Спочатку нова організація мала називатися Українська визвольна армія, проте така військова структура вже існувала. Тому обрали іншу назву – Українська повстанська армія.

Про УПА радянське керівництво створювало багато міфів, щоб викликати у населення негативне ставлення до патріотів та позбавити їх підтримки. Наприклад, вважалося, що німці спеціально створювали УПА зі зрадників, а також повстанська армія не звільняла українську землю.

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Однако на самом деле УПА появилось именно для сопротивления фашистскому террору. Это было партизанское формирование, которое начало свою деятельность на Волыни. Но при этом УПА видела в СССР такого же агрессора и оккупанта, как и в фашистской Германии. При этом врагами повстанцы считали компартию, НКВД и прочие элементы репрессивной советской системы, но никак не народ. Воины УПА сражались с фашистами вплоть до 1944 года. Например, весной 1943 года повстанцам удалось уничтожить генерала СС Виктора Лютце, который был доверенным лицом Гитлера.

Бандера был лидером ОУН, а не УПА

Одним із творців і лідерів УПА багато хто вважає Степана Бандеру, однак це не зовсім так. 1941 року, після арештів українських патріотів через проголошення Акту відновлення Української держави, Бандера потрапив до концтабору “Заксенгаузен”. Після звільнення 1944 року він довго перебував під наглядом німецької влади, тому ані брати участь у створенні УПА, ані керувати нею не міг. Натомість пізніше Бандера активно керував рухом ОУН в еміграції.

Війна не за сепаратизм, а за незалежність

У повстанській армії була чітка структура і жорстка дисципліна. Там воювали не лише українці, але також євреї та росіяни. Для бойових дій УПА була характерна партизанська тактика, а вся зброя була трофейною або інколи збереглася ще з часів Першої світової війни.

Крім бойових дій, воїни УПА вважали дуже важливим роз’яснення суті своєї боротьби. Якоюсь мірою керівники УПА випередили час, поставивши на чільне місце поширення інформації. У підпільних друкарнях вони видавали газети та журнали, розповідали правду про сталінський режим і закликали до незалежності.

Свою діяльність УПА продовжувала до 1960-х років, а останні з воїнів УПА вийшли зі своїх схованок лише 1991 року — після здобуття Україною незалежності. Надрайонний провідник Збаражчини Ілля Оберишин розповідав: «Лише 3 грудня 1991 року почув по радіо результати українського референдуму і зрозумів, що не їхня величезна сила, а я, самотній, змучений, переміг. Перемогли мої товариші, котрі віддали життя за Україну».

Незважаючи на те, що УПА припинила своє існування кілька десятків років тому, її діяльність відіграла величезну роль у сучасній історії України. Воїни УПА продемонстрували силу та волю у боротьбі за незалежність, піднімали дух українського народу для опору ворогам і, головне, змусили повірити, що Україна може бути і буде незалежною державою.

Гроші для УПА створював відомий художник

У УПА були власні гроші — квитанції з національною символікою. Вони призначалися не лише для розрахунків із місцевим населенням за продукти та одяг, а й виконували агітаційну функцію. Ці гроші мали назву «бофони» — скорочене від словосполучення «бойовий фонд». Більшість із них намалював український художник Ніл Хасевич, роботи якого у 1930-х роках виставлялися у найбільших містах Європи та Америки.

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