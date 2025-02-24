Народився Іван Львович у Керчі, у міщанській родині — його батько був відставним солдатом російської армії, а мати походила з полтавських козаків. Іван Липа блискуче закінчив Олександрівську чоловічу гімназію та вступив на медичний факультет Харківського університету.

Йому було всього 26 років, коли він став одним із співзасновників таємного товариства «Братство тарасівців». Це суспільство поширювало ідеї Тараса Шевченка та боролося за національне визволення українців. Проте за два роки Липу за народницьку та проукраїнську діяльність заарештували та виключили з університету. Щоб закінчити медичну освіту, йому довелося вступити до Казанського університету.

Переїзд до Одеси та медична практика

У 1902 році Іван Липа переїхав до Одеси, тут він працював на митниці, а також санітарним лікарем. Незабаром він збудував у селі Дальник лікарню для незаможних мешканців та почав займатися медичною практикою на Ближніх Млинах.

В Одесі Липа організував видавництво «Одеський літературний союз», співпрацював з одеською «Просвітою» та одеським літературним товариством. Коли почалася Перша світова війна, служив військовим лікарем.

Комісар та медичний інспектор Одеси

У березні 1918 року Івана Липу було призначено українським комісаром, а пізніше — медичним інспектором Одеси. На початку 1919 року він переїхав до Києва і в період УНР очолив управління культури та віросповідання в уряді. Був членом Всеукраїнської національної ради та Ради республіки.

На початку 1922 року Липа переїхав до Львова, а потім до села Винники, де займався лікарською практикою та літературною діяльністю. Через рік Іван Липа, який страждав на рак шлунка, помер і був похований у Винниках.

В Одесі Іван Липа разом зі своїм сином Юрієм Липою (відомий український політик та письменник) жили в будинку на вулиці Пастера, 52. Наразі на будівлі встановлено пам’ятну дошку про це.

На одеських Черемушках одна з вулиць носить ім’я Івана та Юрія Лип.

Є меморіальна дошка, присвячена Івану Липі та у селі Дальник під Одесою. Там він організував земську лікарню.

Джерело: Вікіпедія

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