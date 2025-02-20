Без світла та інтернету

Перший блекаут накрив Одесу 15 листопада 2022 року, тоді внаслідок одночасних ракетних ударів по високовольтних лініях електропередач єдина українська енергосистема розділилася на кілька окремих ділянок. Сталося це так швидко, що навіть диспетчери НЕК «Укренерго» не встигли вчасно відреагувати – тому спрацювала автоматика.

Одеса та Одеська область опинилися відокремленими від загальної енергосистеми. Глобальна аварія стала серйозним випробуванням для одеситів. І, разом з тим, – навчила виживати в екстремальних умовах.

Після кількох спроб енергетикам все ж вдалося відновити електропостачання в Одесі та області.

Водночас, електрику споживачам прагнули повернути і в інших регіонах країни. До того ж, почалося похолодання в північних областях. Навантаження на мережі там набагато зросло.

Тому вночі 16 листопада «Укренерго» запровадило антиаварійні відключення. І в енергокомпанії «ДТЕК Одеські електромережі» часто не могли з упевненістю сказати, де, коли і на який термін буде відключено той чи інший район міста.

Велика частина одеситів знову залишилася без світла.

Від електроживлення на вимогу диспетчерів «Укренерго» було відключено близько 70% споживачів. 30% клієнтів, яким електрика продовжувала надходити, живилися від ліній, через які здійснилося електропостачання військових і важливих соціальних об’єктів – лікарень, насосних станцій водоканалу, потужностей теплогенеруючих компаній…

Тоді у темряву занурилася, практично, вся Одеса. Згасло вуличне освітлення, перестали працювати світлофори, припинив рух електротранспорт. Одесити пересувалися темним містом, освітлюючи дорогу ліхтариками.

Не працювали ліфти. На верхні поверхи висоток не підкачували воду – і біля бюветів шикувалися довгі черги. Нерідкі були перебої зв’язку та інтернету.

Генератори, «пункти незламності» та оптоволокно

Учні та студенти перейшли «на дистанційку». У місті відкривалися «пункти незламності». Там можна було зарядити гаджети, попрацювати, прослухати урок, випити гарячого чаю. Як правило, ці пункти рідко пустували.

Постійно жити без електрики сучасній людині майже неможливо. Тож одеситам, щоб пережити блекаут, необхідно було шукати способи вирішення цієї ситуації.

Єдиним реальним виходом стало застосування альтернативних джерел енергії – бензинових і дизельних електрогенераторів. Ними почали користуватися телекомунікаційні компанії, магазини, ресторани, офіси, банки – саме там могли працювати банкомати. Масово купувати генератори стали одесити, які могли собі дозволити цю недешеву техніку та регулярні закупівлі палива. А щоб отримати доступ до інтернету, користувачі підключалися до оптоволоконної лінії зв’язку.

З 19 листопада Одеса повернувся до відключення світла за графіком. Світло вимикали надовго. Электрики у квартирах могло не бути по шість годин – якщо не більше. Траплялося, що світло не вмикали дві доби – і змучені мешканці перекривали дороги.

Електрика у всіх будинках Одеси та області з’явилася ввечері 31 грудня – і це був чи не найкращий новорічний подарунок для всіх одеситів.

Але свята закінчилися. І 10 січня 2023 року планові відключення електроенергії було відновлено знову.

Березнева атака, літні відключення, листопадовий рецидив

Надалі Одеса – портове місто, важливий логістичний вузол – регулярно опинялася під ударами росіян. Питання безпеки, по суті, головного порту України досі залишається актуальним. Кардинальних змін у захисті міста від терору окупантів на сьогодні немає.

Упродовж трьох років російської агресії внаслідок ворожих атак на Одещині пошкоджувалися об’єкти енергетики, лінії електропередач, до відновлення енергоструктури частина одеситів залишалася без електропостачання.

Наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення стала атака РФ по енергосистемі України 22 березня 2024 року. Тоді енергокомпанія ДТЕК втратила понад половини об’єктів генерації. П’ять ТЕС були змушені призупинити свою роботу. Для відновлення енергооб’єктів знадобилися місяці.

Одним із наслідків цього удару став дефіцит електроенергії в літні місяці. Що й відчули на собі одесити влітку – на піку аномальної спеки. Крім того, причиною літніх відключень стали планові ремонти атомних електростанцій. А імпорт електроенергії не задовольняв потреб енергоспоживання України.

Черговий блекаут накрив Одещину 17 листопада 2024 року – після дронової та ракетної атаки РФ. Через втрату енергопостачання перестали працювати всі великі котельні міста. Припинили подавати воду насосні станції «Інфоксводоканалу». Зупинився електротранспорт. На щастя, через два дні світло, тепло, воду вдалося повернути в житло одеситів.

Чи можна зміцнити «слабку ланку»?

Напередодні ж після «прильоту» ворожого дрона міська влада обіцяла відновити електропостачання для критичної інфраструктури до кінця дня. Далі почнуть запускати котельні. Цей процес триватиме, приблизно, добу.

Наразі, зазначають експерти, Одещина – найслабша ланка в українській енергомережі. Енергосистема регіону потерпає від російських обстрілів більше за інших через відсутність власних джерел генерації електроенергії та деяку ізольованість від європейської енергосистеми. Тому в разі чергової російської атаки та сильних морозів відключення електрики тут можуть тривати довше, ніж в інших областях. Причини – значні пошкодження енергетичної інфраструктури та обмеження передачі електроенергії в напрямку півдня країни.

Сьогодні Путін прагне використати зимові холоди, як зброю проти України. Мета ударів по українській енергосистемі – зробити життя людей нестерпним, позбавивши їх електрики і води. Таку саму тактику Росія вже використовувала під час інтервенції в Сирії: «карати жителів, щоб зламати волю народу, і змусити його здатися».

Що ж – заряджаємо повербанки і відновлюємо «законсервовані» поки що «пункти незламності».