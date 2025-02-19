Як повідомляє прес-служба одеської мерії, одесити можуть зігрітися та зарядити гаджети за такими адресами:

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 13Б;

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 15А;

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 25;

вул. Ак. Корольова, 90;

просп. Небесної Сотні, 103А;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 26;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 29А;

просп. Небесної сотні, 83;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 14;

просп. Небесної Сотні, 65А;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 18/22;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 5;

вул. Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), 81/4;

вул. Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), 68;

вул. Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), 68/1;

просп. Небесної Сотні 29/2;

вул. Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), 75;

просп. Небесної Сотні, 14Д;

просп. Небесної Сотні, 8/10;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2;

просп. Небесної Сотні, 53А;

вул. Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), 9А;

просп. Небесної Сотні, 5А;

просп. Небесної Сотні, 53;

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 11/1;

Люстдорфська дорога, 152.

Адреса «Пунктів незламності» при одеських школах

Крім того, як повідомляє міський голова Геннадій Труханов, наразі 21 пункт незламності функціонує у навчальних закладах Київського району Одеси, де кожен охочий може зігрітися, випити чай чи каву та зарядити свої гаджети. Пункти працюють цілодобово. Їхні адреси:

Одеський ліцей №9 – проспект Академіка Глушка, 1-Г; Одеський ліцей №51 – Люстдорфська дорога, 60; Одеський ліцей №55 – вул. Сім’ї Глодан, 25 (кол. Ільфа та Петрова); Одеський ліцей №63 – вул. Академіка Корольова, 12; Одеський ліцей №65 – вул. Академіка Корольова, 90; Одеський ліцей №72 – вул. Сім’ї Глодан, 15А (кол. Ільфа та Петрова); Одеський ліцей №78 – Люстдорфська дорога, 152; Одеський ліцей №81 – Фонтанська дорога, 26; Одеський ліцей №82 – проспект Небесної Сотні, 12-А; Одеський ліцей «Гармонія» – вул. Сергія Шелухіна, 43, корпус 2А; Одеський ліцей №84 – проспект Академіка Глушка, 1/6; Одеський ліцей №85 – проспект Свободи, 91; Одеський ліцей №86 – вул. Євгена Чикаленка, 79; Одеський ліцей №89 – вул. Сім’ї Глодан, 45 (кол. Ільфа та Петрова); Одеський ліцей «Олімпієць» – вул. Дача Ковалевського, 85; КЗПО «Одеський палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація» – вул. Михайла Комарова, 8; Одеський міжшкільний ресурсний центр №1 – вул. Сім’ї Глодан, 13Б (Ільфа та Петрова); Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №10 – вул. Краснова, 3В; Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №15 – вул. Євгена Чикаленка, 48/4; Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №267 комбінованого типу – вул. Варненська, 4 Г; Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №306 – просп. Академіка Глушка, 1/5.

Всі «Пункти незламності» на карті.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки ввечері 18 лютого в Одесі без світла та опалення залишився густонаселений мікрорайон Таїрова, а саме 14 шкіл, 13 дитячих садків та понад 500 житлових будинків.

За інформацією енергетиків, відновити електропостачання критичної інфраструктури планується протягом доби. Коли світло повернуть до будинків одеситів, зараз залишається невідомим.

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