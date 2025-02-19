Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Також суттєво пошкоджено дитячу поліклініку та дитячий садок.

На ранок відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

Як повідомляло «Одесская жизнь», насамперед постраждав густонаселений мікрорайон Таїрова. За словами Геннадія Труханова, ситуація з теплопостачанням дуже складна. Щоб не погіршити її, ухвалено рішення зливати воду з тепломереж.

Фахівці оцінюють наслідки і визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Комунальні служби вже ліквідовують наслідки атаки.

Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Також працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності, де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю.

Сьогодні навчальні заклади, у яких відсутнє тепло і світло, не прийматимуть дітей – до поліпшення ситуації, повідомив мер.