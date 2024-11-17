Новини Одеси та Одеської області

Одеса без світла та води: біля бюветів вишиковуються кілометрові черги (фоторепортаж)

Одеса без світла та води: біля бюветів вишиковуються кілометрові черги (фоторепортаж)

Сьогодні, у неділю, 17 листопада 2024 року, Одеса, як і вся Україна, пережила масований обстріл російських терористів. І оскільки ворог цілився переважно по енергетичним об’єктам, місто залишилося без світла і, відповідно, без води.

Багатьох городян такий поворот подій застав буквально зненацька – адже не всі звикли запасатися водою про запас. Але, на щастя, ми маємо десятки бюветів, більшу частину з яких ще за часів минулорічних блекаутів забезпечили генераторами. І завдяки їм одесити навіть за відсутності світла можуть запастися чистою питною водою.

Читайте також: Як працюють одеські бювети за відсутності світла

Але оскільки таких спраглих сьогодні вранці виявилося дуже багато, біля бюветів вишикувалися без перебільшення кілометрові черги. Це і зафіксував фотокореспондент «Одеського життя»:

Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 листопада, українська енергетична система зазнала потужного ракетного удару російськими ракетами. Через обстріл об’єктів енергетики у значній частині Одеси зникла вода. Наразі насосні станції, де це можливо, переводять на автономне харчування. Але, як пояснили у філії «Інфоксводоканал», водопостачання відновлять не у всіх одеситів.

Читайте також: Наслідки обстрілу Одеси 17 листопада: загинули люди, зруйновані будинки (фото).

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk