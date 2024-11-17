Одеса без світла та води: біля бюветів вишиковуються кілометрові черги (фоторепортаж)

Сьогодні, у неділю, 17 листопада 2024 року, Одеса, як і вся Україна, пережила масований обстріл російських терористів. І оскільки ворог цілився переважно по енергетичним об’єктам, місто залишилося без світла і, відповідно, без води.
Багатьох городян такий поворот подій застав буквально зненацька – адже не всі звикли запасатися водою про запас. Але, на щастя, ми маємо десятки бюветів, більшу частину з яких ще за часів минулорічних блекаутів забезпечили генераторами. І завдяки їм одесити навіть за відсутності світла можуть запастися чистою питною водою.
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Але оскільки таких спраглих сьогодні вранці виявилося дуже багато, біля бюветів вишикувалися без перебільшення кілометрові черги. Це і зафіксував фотокореспондент «Одеського життя»:
Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 листопада, українська енергетична система зазнала потужного ракетного удару російськими ракетами. Через обстріл об’єктів енергетики у значній частині Одеси зникла вода. Наразі насосні станції, де це можливо, переводять на автономне харчування. Але, як пояснили у філії «Інфоксводоканал», водопостачання відновлять не у всіх одеситів.
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