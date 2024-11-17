Одеса без світла та води: біля бюветів вишиковуються кілометрові черги (фоторепортаж)

Багатьох городян такий поворот подій застав буквально зненацька – адже не всі звикли запасатися водою про запас. Але, на щастя, ми маємо десятки бюветів, більшу частину з яких ще за часів минулорічних блекаутів забезпечили генераторами. І завдяки їм одесити навіть за відсутності світла можуть запастися чистою питною водою.

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Але оскільки таких спраглих сьогодні вранці виявилося дуже багато, біля бюветів вишикувалися без перебільшення кілометрові черги. Це і зафіксував фотокореспондент «Одеського життя»:

Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 листопада, українська енергетична система зазнала потужного ракетного удару російськими ракетами. Через обстріл об’єктів енергетики у значній частині Одеси зникла вода. Наразі насосні станції, де це можливо, переводять на автономне харчування. Але, як пояснили у філії «Інфоксводоканал», водопостачання відновлять не у всіх одеситів.

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