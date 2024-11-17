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В Одесі немає світла, місцями води та опалення, не ходить електротранспорт

В Одесі немає світла, місцями води та опалення, не ходить електротранспорт

З раннього ранку неділі, 17 листопада 2024 року, Одеса, як і вся Україна, перебуває під масованим ракетним обстрілом росіян. І його наслідки городяни вже помітили: у місті масово зникли світло, вода та опалення.

Світла немає і не ходять трамваї та тролейбуси

За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», наразі в області, як і по всій країні, за розпорядженням оператора НЕК «Укренерго» запроваджено екстрені відключення світла.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють», – попереджають у ДТЕК.

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Крім того, зараз в Одесі не ходять тролейбуси та трамваї.

«Зупинилися трамваї, згасли світлофори, дуже багато поліцейських машин, вибухи не вщухали майже годину, зараз тихо», – прокоментувала ситуацію читачка «Одеського життя».

Одеса, ранок 17 листопада 2024

В Одесі не працюють світлофори і зупинилися трамваї

«Наразі увесь електротранспорт у місті не працює», – попередив одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Пост Труханова

Крім світла, в будинках одеситів зникла вода та опалення. Причина очевидна: наноси, які живляться від електрики, поки що не працюють.

Ворог знову атакує енергосистему України

Як пояснив міністр енергетики країни Герман Галущенко, зараз ворог знову веде масовану атаку на енергосистему.

«Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії», – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він додав, що рятувальники та енергетики вже зараз працюють над ліквідацією наслідків там, де це можливо.

Як довго триватимуть відключення, наразі невідомо. «Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

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