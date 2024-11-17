В Одесі немає світла, місцями води та опалення, не ходить електротранспорт

Світла немає і не ходять трамваї та тролейбуси

За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», наразі в області, як і по всій країні, за розпорядженням оператора НЕК «Укренерго» запроваджено екстрені відключення світла.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють», – попереджають у ДТЕК.

Крім того, зараз в Одесі не ходять тролейбуси та трамваї.

«Зупинилися трамваї, згасли світлофори, дуже багато поліцейських машин, вибухи не вщухали майже годину, зараз тихо», – прокоментувала ситуацію читачка «Одеського життя».

«Наразі увесь електротранспорт у місті не працює», – попередив одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Крім світла, в будинках одеситів зникла вода та опалення. Причина очевидна: наноси, які живляться від електрики, поки що не працюють.

Ворог знову атакує енергосистему України

Як пояснив міністр енергетики країни Герман Галущенко, зараз ворог знову веде масовану атаку на енергосистему.

«Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії», – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він додав, що рятувальники та енергетики вже зараз працюють над ліквідацією наслідків там, де це можливо.

Як довго триватимуть відключення, наразі невідомо. «Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.