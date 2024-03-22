Вночі 22 березня росіяни масовано атакують Україну ударними дронами: в Одесі лунають вибухи

За півгодини до півночі, 22 березня, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські терористи випустили у бік нашого регіону кілька груп ударних безпілотників типу «шахед».
І вже незабаром стало гучно: працюють наші сили протиповітряної оборони.
За інформацією Повітряних Сил, йде масована дронова атака по всій території України.
В Одесі моніторингові Телеграм-канали повідомляли про цілі над Аркадією, центром, Таїрова, Черемушками.
У небо піднято нашу авіацію. Чути сильні вибухи.
“Йде антимопедна робота”, – пише відомий моніторинговий Телеграм-канал “Миколаївський Ванек”.
Попередньо, вже є збитки непроханих гостей.
Голова Одеської ОВ Олег Кіпер наполегливо закликає одеситів та мешканців Одеського району залишатися в укриттях до відбою.
«Одеса та Одеський район, не виходьте, будь ласка, з укриттів до відбою! Це важливо! Небезпека продовжується!», – закликає Кіпер.
На даний момент ще є цілі на місто, пишуть місцеві телеграм-канали.
Пишуть про «прильоти» в області. Крім того, у частині Одеси спостерігаються перебої зі світлом.
Також повідомляється про зліт 13-ти бортів російських Ту-95мс. Вони прямують у зону пуску ракет. Якщо бойові вильоти, то в повітряному просторі України ракети можуть бути в районі 4:40-7:00 годин.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…
ОНОВЛЕНО: зафіксовано пуски ракет з кількох бортів ТУ-95мс з району Каспійського моря. У повітряному просторі України вони можуть з’явитися приблизно о 4:00-5:00 ранку.
А з моря у бік Одеси йдуть нові групи «шахедів». Сьогодні їх неймовірно багато.
Залишаємося у укриттях та віримо у наше ППО та нашу Перемогу!