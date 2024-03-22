Новини Одеси та Одеської області

Вночі 22 березня росіяни масовано атакують Україну ударними дронами: в Одесі лунають вибухи

Вночі 22 березня росіяни масовано атакують Україну ударними дронами: в Одесі лунають вибухи

За півгодини до півночі, 22 березня, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські терористи випустили у бік нашого регіону кілька груп ударних безпілотників типу «шахед».

І вже незабаром стало гучно: працюють наші сили протиповітряної оборони.

За інформацією Повітряних Сил, йде масована дронова атака по всій території України.

В Одесі моніторингові Телеграм-канали повідомляли про цілі над Аркадією, центром, Таїрова, Черемушками.

У небо піднято нашу авіацію. Чути сильні вибухи.

“Йде антимопедна робота”, – пише відомий моніторинговий Телеграм-канал “Миколаївський Ванек”.

Попередньо, вже є збитки непроханих гостей.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер наполегливо закликає одеситів та мешканців Одеського району залишатися в укриттях до відбою.

«Одеса та Одеський район, не виходьте, будь ласка, з укриттів до відбою! Це важливо! Небезпека продовжується!», – закликає Кіпер.

На даний момент ще є цілі на місто, пишуть місцеві телеграм-канали.

Пишуть про «прильоти» в області. Крім того, у частині Одеси спостерігаються перебої зі світлом.

Також повідомляється про зліт 13-ти бортів російських Ту-95мс. Вони прямують у зону пуску ракет. Якщо бойові вильоти, то в повітряному просторі України ракети можуть бути в районі 4:40-7:00 годин.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…

ОНОВЛЕНО: зафіксовано пуски ракет з кількох бортів ТУ-95мс з району Каспійського моря. У повітряному просторі України вони можуть з’явитися приблизно о 4:00-5:00 ранку.

А з моря у бік Одеси йдуть нові групи «шахедів». Сьогодні їх неймовірно багато.

Залишаємося у укриттях та віримо у наше ППО та нашу Перемогу!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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