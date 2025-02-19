Про це повідомили в Одеській міській раді.

Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунальні служби – до ліквідації наслідків атаки.

Оперативний штаб та районна адміністрація працюють на місці

З 8 ранку можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору – ще й даху.

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Також виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості.

Через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово.

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