Наш жовтневий літній Привоз: трохи колориту і різнобарв’я цін

Хто прийшов на Привоз помитися?

А на Привозі – теж літо. Люди на календар подивились, побачили, що жовтень, тепер мають «радість» – чи не у кожного в руках разом з пакетами з пакунками ще й куртка…

– От що це таке – кран чи смітник? – питає чоловік невдоволено.

– І от навіщо так голосно питати? От самі побачте – це два в одному – і кран, і смітник поруч. Щоб зручно було.

– Це зручність?! Мені кран потрібний! Без смітника!

І от що відповісти на це зауваження? Якщо так і є: кран на Привозі – це дійсно «два в одному». Ну ще й третє – можна посміхнутись, бо хтось додав, правда тихіше:

– Хто тут на Привоз помитися прийшов?.. Там неподалік віники продаються і ще щось для бані.

Так, свій колорит на Привозі все ще є, хоча багато хто вважає, що його поменшало з початком війни…

Вихідні. Люди поспішили на головний ринок міста, до того ж тепер до рідного Привозу можна дістатись звичними трамваями.

Одеський Привоз у жовтні: що з цінами?

А що там з цінами у період жовтневого літа?

Починаємо з овочів (ціни за кілограм)

картопля «стартує» від 10-15 грн;

цибуля – 10-25 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 15-30 грн;

огірки – 45-80 грн;

помідори – 25-80 грн;

солодкий перець – 25-70 грн;

баклажани – 20-30 грн;

капуста – 20-30 грн.

гриби (печериці) «стартують» від 90 грн.

Тепер – до фруктів (ціни за кілограм)

яблука – 20-30 грн;

слива – 20-35 грн;

виноград – 35-90 грн;

персики – 45-90 грн;

дині – 30-35 грн;

лимони – 45-60 грн;

мандарини – 55-70 грн.

Що там з м’ясом?

Почнемо з телятини. Звісно, ціни коригуються: задня частина телятинки коштує 210-240 грн, а от теляча лопатка обійдеться вам від 210 до 240 грн. Теляча шия «в середньому» коштує 170-180 грн, ребра – 120-150 грн.

Свинина. Якщо полюбляєте шию, то це вам обійдеться в діапазоні 210-230 грн; задня частина «йде» по 180-190 грн; лопатка – по 150-170 грн. Ребра – від 170 до 190 грн.

Сало? Якщо товсте, то ціна коливається від 160 до 200 грн. Тонке можна знайти й по 80, але «у середньому» воно коштує 100 грн. Солене сало у м’ясо-молочному корпусі коштує в діапазоні від 160 до 240 грн.

Фото авторки