Наш жовтневий літній Привоз: трохи колориту і різнобарв’я цін

Що там на календарі? Жовтень добігає кінця? Так, добігає, але ще й вирішив, що жовтень – це літо, то ж пече те сонечко, як може, знов температурні рекорди. А що там на нашому Привозі?
Хто прийшов на Привоз помитися?
А на Привозі – теж літо. Люди на календар подивились, побачили, що жовтень, тепер мають «радість» – чи не у кожного в руках разом з пакетами з пакунками ще й куртка…
– От що це таке – кран чи смітник? – питає чоловік невдоволено.
– І от навіщо так голосно питати? От самі побачте – це два в одному – і кран, і смітник поруч. Щоб зручно було.
– Це зручність?! Мені кран потрібний! Без смітника!
І от що відповісти на це зауваження? Якщо так і є: кран на Привозі – це дійсно «два в одному». Ну ще й третє – можна посміхнутись, бо хтось додав, правда тихіше:
– Хто тут на Привоз помитися прийшов?.. Там неподалік віники продаються і ще щось для бані.
Так, свій колорит на Привозі все ще є, хоча багато хто вважає, що його поменшало з початком війни…
Вихідні. Люди поспішили на головний ринок міста, до того ж тепер до рідного Привозу можна дістатись звичними трамваями.
Одеський Привоз у жовтні: що з цінами?
А що там з цінами у період жовтневого літа?
Починаємо з овочів (ціни за кілограм)
- картопля «стартує» від 10-15 грн;
- цибуля – 10-25 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 15-30 грн;
- огірки – 45-80 грн;
- помідори – 25-80 грн;
- солодкий перець – 25-70 грн;
- баклажани – 20-30 грн;
- капуста – 20-30 грн.
- гриби (печериці) «стартують» від 90 грн.
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Тепер – до фруктів (ціни за кілограм)
- яблука – 20-30 грн;
- слива – 20-35 грн;
- виноград – 35-90 грн;
- персики – 45-90 грн;
- дині – 30-35 грн;
- лимони – 45-60 грн;
- мандарини – 55-70 грн.
Що там з м’ясом?
Почнемо з телятини. Звісно, ціни коригуються: задня частина телятинки коштує 210-240 грн, а от теляча лопатка обійдеться вам від 210 до 240 грн. Теляча шия «в середньому» коштує 170-180 грн, ребра – 120-150 грн.
Свинина. Якщо полюбляєте шию, то це вам обійдеться в діапазоні 210-230 грн; задня частина «йде» по 180-190 грн; лопатка – по 150-170 грн. Ребра – від 170 до 190 грн.
Сало? Якщо товсте, то ціна коливається від 160 до 200 грн. Тонке можна знайти й по 80, але «у середньому» воно коштує 100 грн. Солене сало у м’ясо-молочному корпусі коштує в діапазоні від 160 до 240 грн.
Фото авторки