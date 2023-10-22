Новини Одеси та Одеської області

Наш жовтневий літній Привоз: трохи колориту і різнобарв’я цін

Наш жовтневий літній Привоз: трохи колориту і різнобарв’я цін

Що там на календарі? Жовтень добігає кінця? Так, добігає, але ще й вирішив, що жовтень – це літо, то ж пече те сонечко, як може, знов температурні рекорди. А що там на нашому Привозі?

Хто прийшов на Привоз помитися?

А на Привозі – теж літо. Люди на календар подивились, побачили, що жовтень, тепер мають «радість» – чи не у кожного в руках разом з пакетами з пакунками ще й куртка…

– От що це таке – кран чи смітник? – питає чоловік невдоволено.

– І от навіщо так голосно питати? От самі побачте – це два в одному – і кран, і смітник поруч. Щоб зручно було.

– Це зручність?! Мені кран потрібний! Без смітника!

І от що відповісти на це зауваження? Якщо так і є: кран на Привозі – це дійсно «два в одному». Ну ще й третє – можна посміхнутись, бо хтось додав, правда тихіше:

– Хто тут на Привоз помитися прийшов?.. Там неподалік віники продаються і ще щось для бані.

На Привозе, октябрь 2023
Крытый корпус одесского Привоза
Привоз, кран
Рыба на Привозе
Привоз, банные принадлежности

Так, свій колорит на Привозі все ще є, хоча багато хто вважає, що його поменшало з початком війни…

Вихідні. Люди поспішили на головний ринок міста, до того ж тепер до рідного Привозу можна дістатись звичними трамваями.

Одеський Привоз у жовтні: що з цінами?

А що там з цінами у період жовтневого літа?

Починаємо з овочів (ціни за кілограм)

  • картопля «стартує» від 10-15 грн;
  • цибуля – 10-25 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 15-30 грн;
  • огірки – 45-80 грн;
  • помідори – 25-80 грн;
  • солодкий перець – 25-70 грн;
  • баклажани – 20-30 грн;
  • капуста – 20-30 грн.
  • гриби (печериці) «стартують» від 90 грн.
Овощи на Привозе
На Привозе, грибы
Привоз, торговля овощами
Одесский Привоз, 21.10.2023

Читайте також: Сезонні овочі та фрукти: чим поласувати восени

Тепер – до фруктів (ціни за кілограм)

  • яблука – 20-30 грн;
  • слива – 20-35 грн;
  • виноград – 35-90 грн;
  • персики – 45-90 грн;
  • дині – 30-35 грн;
  • лимони – 45-60 грн;
  • мандарини – 55-70 грн.
Привоз, овощи и фрукты
На Привозе, яблоки и тыква
Одесский Привоз в октябре
На Привозе, хурма

Що там з м’ясом?

Почнемо з телятини. Звісно, ціни коригуються: задня частина телятинки коштує 210-240 грн, а от теляча лопатка обійдеться вам від 210 до 240 грн. Теляча шия «в середньому» коштує 170-180 грн, ребра – 120-150 грн.

Свинина. Якщо полюбляєте шию, то це вам обійдеться в діапазоні 210-230 грн; задня частина «йде» по 180-190 грн; лопатка – по 150-170 грн. Ребра – від 170 до 190 грн.

Привоз, домашняя птица
Привоз, мясной корпус
В мясном корпусе одесского Привоза

Сало? Якщо товсте, то ціна коливається від 160 до 200 грн. Тонке можна знайти й по 80, але «у середньому» воно коштує 100 грн. Солене сало у м’ясо-молочному корпусі коштує в діапазоні від 160 до 240 грн.

Фото авторки

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати