В кварталі від Привозу: трамваї повернулися, ремонт триває (фото)

Трамваї повернулися!

«Одеське життя» вже повідомляло, що у зв’язку із закінченням реконструкції рейок у кварталі від Привозу, на перетині Старопортофранківської та Пантелеймонівської, одеські трамваї №5 та №28 з 21 жовтня вийдуть на звичні маршрути вже у суботу, 21 жовтня.

Ми переконались: так воно й сталося. На трамвайних зупинках знову багато людей, бо маршрути, як то кажуть, популярні.

Нагадаємо, про ремонт стало відомо ще у липні цього року.

А у вересні цього року ми розповідали, як триває ремонт та про транспортні складнощі, пов’язані з ним.

Транспорт курсує у звичному режимі

У зв’язку з ремонтом маршрути №5, 17 та 28 перестали курсувати у першій декаді вересня. 29 вересня після закінчення першого етапу робіт маршрут трамвая №17 був повністю відновлений, а «п’ятірка» курсувала від Аркадії до Молдаванки.

Стосовно трамваїв, то все тепер, як було до ремонту: повернувся трамвай 28-го маршруту. Трамвай 5-го маршруту, який курсував від Аркадії до Олексіївської площі, теж працює тепер у звичному режимі.

Як ми помітили, трамваям не так вже й «легко» курсувати через перехрестя, де досі триває ремонт (дивіться фото). Вони тут роблять вимушену технічну зупинку. Але, і це головне, трамваї вийшли на звичні маршрути, і одесити, «зробивши базар», з радістю на них чекають на зупинках…

Фото авторки