Новини Одеси та Одеської області

Краєвид з болем і збережена скульптура: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Краєвид з болем і збережена скульптура: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 2 по 8 жовтня?

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2 жовтня

Як прикрасити маленьку кав’ярню в Одесі? Та як завгодно – у стилі «неймовірні квіти», «жива кицька», «фентезі»… А можна й так, як бачите на фото. До речі, довелось почути з цього приводу: «Як побачу ваші чайники-бідончики, настрій підіймається».

Фото дня, кафе в Одессе

3 жовтня

Ці затишні одеські куточки… Здається, тут вічна тиша і позитив. Вони немов намальовані дбайливими руками одеситів і самою природою. Цією красою ми милувалися поруч з бульваром Жванецького.

Фото дня, одесский уголок

4 жовтня

Є така народна прикмета: павук у домі – до багатства та добробуту. У затишних кутах, які зазвичай полюбляють павуки, збирається негативна енергія, а вони поглинають її. Згадали старовинну прикмету, коли побачили цього велетня у дворику Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. Блещунова

Фото дня, паук

5 жовтня

Одеські вуличні картинки… Вони не просто позитивні, не просто «прикривають» негаразди на фасадах, а ще й створюють особливий настрій. Ці можна побачити в Отонівському провулку (колишній Некрасова).

Фото дня, уличные картинки

6 жовтня

Прогулюючись Міським садом, можна помилуватися задньою частиною будинку на вулицi Гаванній. На знімку ви бачите одну з двох прекрасних скульптур, які прикрашають ніші цього будинку. Зазвичай ми бачимо ніші без скульптур: час доніс не так вже й багато прикладів цієї тендітної краси.

Фото дня, скульптура в нише

7 жовтня

Ось такий «краєвид» відкривається тепер з Катерининської площі…

Фото дня, Екатерининская площадь

8 жовтня

Одеські жовтневі вуличні вази... Вони не поступаються серпневим і приємно дивують живою красою.

Фото дня, уличная ваза

Фото авторки

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