Новости Одессы и Одесской области

Пейзаж с болью и сохраненная скульптура: семь мгновений одесской недели (фото)

Пейзаж с болью и сохраненная скульптура: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 2 по 8 октября?

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2 октября

Как украсить маленькое кафе в Одессе? Да как угодно – в стиле «невероятные цветы», «живая киска», «фэнтези»… А можно и так, как видите на фото. Кстати, пришлось услышать по этому поводу: «Как увижу ваши чайники-бидончики, настроение поднимается».

Фото дня, кафе в Одессе

3 октября

Эти уютные одесские уголки… Кажется, здесь вечная тишина и позитив. Они словно нарисованы бережными руками одесситов и самой природой. Этой красотой мы любовались рядом с бульваром Жванецкого.

Фото дня, одесский уголок

4 октября

Есть такая народная примета: паук в доме – к богатству и благополучию. В уютных углах, которые обычно любят пауки, собирается отрицательная энергия, а они поглощают ее.

Вспомнили старинную примету, когда увидели этого великана во дворике Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. Блещунова

Фото дня, паук

5 октября

Одесские уличные картинки... Они не просто позитивны, не просто «прикрывают» проблемы на фасадах, а еще и создают особое настроение. Эти можно увидеть в Отоновском переулке (бывший Некрасова).

Фото дня, уличные картинки

6 октября

Прогуливаясь по Горсаду, можно полюбоваться «задником» дома на улице Гаванной. На снимке вы видите одну из двух прекрасных скульптур, украшающих ниши этого дома. Обычно мы видим ниши без скульптур: время донесло до нас не так уж и много примеров этой хрупкой красоты.

Фото дня, скульптура в нише

7 октября

Вот такой «пейзаж» открывается теперь с Екатерининской площади…

Фото дня, Екатерининская площадь

8 октября

Одесские октябрьские уличные вазы… Они не уступают августовским и приятно удивляют живой красотой.

Фото дня, уличная ваза

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