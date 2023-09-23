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Зі снарядних уламків, болю та любові: в Одесі відкрили виставку скульптур відомого залізного майстра (фоторепортаж)

Зі снарядних уламків, болю та любові: в Одесі відкрили виставку скульптур відомого залізного майстра (фоторепортаж)

У «Квартирі № 6» Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. Блещунова 22 вересня розпочала роботу виставка «залізного майстра» Кирила Максименка. Вона зібрала роботи Кирила, які зіткані з уламків снарядів і інших воєнних фрагментів. А ще до них автор додав багато особистого болю й любові. Такий от творчий мікс на воєнному стані…

Автор багатьох залізних скульптур

Десь усього за півмісяця до війни ми розказували про плани Кирила Максименка створити Музей техніки.  Не сталося… Сталася війна. І залізний скульптор з Одеси став волонтером.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Кирило Максименко ремонтує машини, а з початком великої війни почав волонтерити, поставляючи на фронт все що потрібно, необхідне. Особисто. Кирило свідчить: «Наші поля вкриті найрізноманітнішими фрагментами, стільки металу!». Бо він від початку своєї артдіяльності працює саме з металевими фрагментами/деталями чого завгодно (стільки матеріалу! бери, підбирай, використовуй!). До того ж вони справжні! Металеві-металеві — від танків від снарядів, —

так розповідає про діяльність Кирила куратор виставки Ута Кільтер.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Його довоєнні роботи відомі всім одеситам. Бо ж вони зустрічаються майже на кожному кроці. Це і рука Стіва Джобса, і Маман, і… Ні, усіх не перелічиш! Деякі з них ще й мандрують одеськими вулицями. Моя улюблена, наприклад, Кіт-астроном. І всі вони створені з частин старих авто, мотоциклів, велосипедів тощо…

«Маніфест миру» Кирила Максименка

Кирилл Максименко, скульптор, железный мастер.

Кирило Максименко, скульптор, залізний майстер.

Але це було у мирному житті. Все змінилося… І творчий почерк — теж. Навіть само поняття «виставка» — це щось зовсім інше, теж сповнене і болем, і любов’ю. А назва виставки! О, яка назва — «Маніфест миру»!

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Особистий маніфест майстра, який має що розказати нам про цю війну. Бо ж стежки до миру йдуть тільки через неї.

От і збирає скульптор-волонтер усі ці уламки, якими вкрита українська земля, створює з них щось зовсім нове.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Кожна представлена робота майстра в «Квартирі № 6» Музею ім. О.Блещунова  — немов біль війни. Наш з вами біль. От навіть «дорога» на виставку пролягає через розбите скло, що теж тепер — своєрідний експонат.

А сам Кирило розпочав виставку з того, що власноруч розкладав поруч з готовими експонатами ті самі уламки…

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Додамо, що виставку обрамляють світлини фотохудожника Дмитра Баєва, зроблені за особливою технологією.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Виставка триватиме до 8 жовтня. Вона працює: четвер-неділя, 11.00-17.00. Відвідання: free donation, категорія ВПО — безплатно. Адреса: м. Одеса, вул. Польська, 19 (дворик Музею).

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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