Зі снарядних уламків, болю та любові: в Одесі відкрили виставку скульптур відомого залізного майстра (фоторепортаж)

У «Квартирі № 6» Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. Блещунова 22 вересня розпочала роботу виставка «залізного майстра» Кирила Максименка. Вона зібрала роботи Кирила, які зіткані з уламків снарядів і інших воєнних фрагментів. А ще до них автор додав багато особистого болю й любові. Такий от творчий мікс на воєнному стані…

Автор багатьох залізних скульптур

Десь усього за півмісяця до війни ми розказували про плани Кирила Максименка створити Музей техніки. Не сталося… Сталася війна. І залізний скульптор з Одеси став волонтером.

Кирило Максименко ремонтує машини, а з початком великої війни почав волонтерити, поставляючи на фронт все що потрібно, необхідне. Особисто. Кирило свідчить: «Наші поля вкриті найрізноманітнішими фрагментами, стільки металу!». Бо він від початку своєї артдіяльності працює саме з металевими фрагментами/деталями чого завгодно (стільки матеріалу! бери, підбирай, використовуй!). До того ж вони справжні! Металеві-металеві — від танків від снарядів, —

так розповідає про діяльність Кирила куратор виставки Ута Кільтер.

Його довоєнні роботи відомі всім одеситам. Бо ж вони зустрічаються майже на кожному кроці. Це і рука Стіва Джобса, і Маман, і… Ні, усіх не перелічиш! Деякі з них ще й мандрують одеськими вулицями. Моя улюблена, наприклад, Кіт-астроном. І всі вони створені з частин старих авто, мотоциклів, велосипедів тощо…

«Маніфест миру» Кирила Максименка

Але це було у мирному житті. Все змінилося… І творчий почерк — теж. Навіть само поняття «виставка» — це щось зовсім інше, теж сповнене і болем, і любов’ю. А назва виставки! О, яка назва — «Маніфест миру»!

Особистий маніфест майстра, який має що розказати нам про цю війну. Бо ж стежки до миру йдуть тільки через неї.

От і збирає скульптор-волонтер усі ці уламки, якими вкрита українська земля, створює з них щось зовсім нове.

Кожна представлена робота майстра в «Квартирі № 6» Музею ім. О.Блещунова — немов біль війни. Наш з вами біль. От навіть «дорога» на виставку пролягає через розбите скло, що теж тепер — своєрідний експонат.

А сам Кирило розпочав виставку з того, що власноруч розкладав поруч з готовими експонатами ті самі уламки…

Додамо, що виставку обрамляють світлини фотохудожника Дмитра Баєва, зроблені за особливою технологією.

Виставка триватиме до 8 жовтня. Вона працює: четвер-неділя, 11.00-17.00. Відвідання: free donation, категорія ВПО — безплатно. Адреса: м. Одеса, вул. Польська, 19 (дворик Музею).

Фото авторки