Пожежа в готелі і пошкоджений Морвокзал: наслідки ракетно-дронової атаки по Одесі (фото)

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Одесі та області “Шахедами” та надзвуковими ракетами “Онікс”. Постраждала припортова інфраструктура Одеси, поранено жінку.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Вночі ворог направив Одещиною 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 і 2 надзвукові ракети Онікс. Також застосовував 12 “Калібрів” зі складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносця був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

19 “шахедів” та 11 “Калібрів” збиті силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 “Калібру” над Миколаївщиною та Кіровоградщиною, переважна більшість – у небі над Одещиною.

Істотних пошкоджень отримав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Пожежники оперативно загасили його.

Сили оборони оприлюднюють фото наслідків нічної атаки на Одесу.

“Оніксами” зруйновано зерносховища. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків під час бойової роботи, пошкоджень та займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Також спалахнула трава на відкритих територіях. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 23 вересня Одеську область атакували “Оніксами”.

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