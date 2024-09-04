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Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють

Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють

З початком відключень електроенергії для всіх нас розпочався довгий і складний квест — «довідайся, коли відключать світло, а коли — увімкнуть». Ми тільки-но розібралися і звикли до графіків відключень від ДТЕК, як прийшло нове завдання із зірочкою від «Укренерго» — кілька черг відключень. Більшості так і не вдалося розібратися у системі. У цьому вам допоможе «Одеське життя».

Як пояснили в «Укренерго», черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватів. Усього споживачі були поділені на шість черг.

«Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго». Яка тривалість черги, яку чергу відключати зараз — визначають обленерго в кожному регіоні», — зазначили у компанії.

Для компенсації дефіциту енергії доводиться використовувати кілька черг одразу:

  • 1 черга — 4 години без світла на добу,
  • 2 черги — 8 годин без світла на добу,
  • 3 черги — 12 годин без світла на добу,
  • 4 черги — понад 12 годин без світла на добу.

А от як саме відключать світло на ці 4-12 годин, пояснимо на конкретних прикладах.

Як працюють дві черги відключень

Коли «Укренерго» визначає застосувати дві черги відключень — це сумарно вісім годин, тобто третину доби світла не буде. Відповідно до графіка ДТЕК у вас відключатимуть електроенергію в кожній чорній зоні. Натомість у сірій та білій зонах світло буде.

Як працюють три черги відключень

Якщо ж «Укренерго» каже застосувати три черги відключень — це 12 годин на добу — відповідно до графіка ДТЕК у вас буде відсутня електрика кожні три години у вашій чорній зоні (це дев’ять годин на добу) плюс світла не буде — мінімум по годині — у трьох сірих зонах. Однак тривалість відключення в сірих зонах може змінюватись: наприклад, дві години в одній зоні, зате в іншій відключення не буде. У білих зонах графіка ДТЕК електрику гарантовано мають увімкнути.

Як обираються зони у чергах

Якщо кількість черг відключень, за розпорядженням «Укренерго», змінюється протягом доби, то необхідно звернути увагу, в який проміжок часу яка кількість черг діє. Якщо, наприклад, з 12.00 до 16.00 діє дві черги, то вам підходить приклад з двома чергами. Якщо з 17-00 до 22-00 діють три черги, то буде актуальним приклад з трьма чергами.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — це відповідальність обленерго. Тобто загальну тенденцію скоригує ДТЕК. Щоб точно знати, скільки буде тривати блекаут у вашому будинку, можна уточнити на сайті ДТЕК: www.dtek-oem.com.ua.

Там потрібно ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку, і система видасть інформацію щодо поточного відключення: коли світло вимкнули та коли заплановано відновлення подачі електроенергії.

Як працюють екстрені відключення

При введенні екстрених відключень жодні зони та графіки не діють! Світло відключатиметься доти, доки ситуація в енергетиці не стабілізується.

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