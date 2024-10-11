Хліб подорожчає протягом місяця: на скільки та з чим це пов’язано

Згідно з інформацією від представників Одеського хлібозаводу, підвищення вартості борошна може сягнути до 30%, однак ціни на хліб в місті зростуть лише на 12-15%. Директор хлібозаводу Віталій Добровольський пояснив, що зростання вартості електроенергії також суттєво вплине на виробництво. Зокрема, з 1 жовтня електроенергія для підприємств здорожчає на 20%, що спричинить додаткові витрати для виробників хліба. Попри це, підприємство готове виконувати мобілізаційні завдання щодо забезпечення хлібом мешканців міста.

Окрім фінансових труднощів, підприємство стикається з проблемами кадрового характеру. Через мобілізацію кількість вакансій водіїв і робітників на хлібозаводі постійно зростає. Добровольський повідомив, що вдалося забронювати лише 50% працівників, що, на його думку, є несправедливим. Підприємство продовжує стикатися з нестачею працівників, і це може негативно вплинути на виробничі процеси в майбутньому.

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