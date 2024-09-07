Новини Одеси та Одеської області

Ціни б’ють рекорди: скільки коштують основні продукти харчування на ринках Одеси та області

Ціни б’ють рекорди: скільки коштують основні продукти харчування на ринках Одеси та області

З початком осені асортимент на прилавках одеських ринків все ще тішить око яскравою палітрою овочів та фруктів. Багаті вітамінами та корисними елементами дари природи — у пріоритеті в покупців. Хоча ціни на низку продуктів вже м’яко натякають: літня різноманітність на фінішній прямій. А значить, овочі та фрукти скоро стануть «тепличними» та «привізними», а вартість вітамінного набору зросте в рази. Так, в Україні вже третій тиждень поспіль дорожчають помідори. За даними аналітиків, несприятливі погодні умови негативно вплинули на врожай ґрунтових томатів. Їхня вартість варіюється в межах.

40-55 гривень за кілограм. Це в середньому у 2,4 рази дорожче порівняно з кінцем серпня 2023 року. Також останнім часом зросли ціни на огірки. Основна причина — скорочення пропозиції як тепличного, так

і ґрунтового овочу. Лише за цей тиждень ціни на тепличні огірки зросли на 14% та сягнули 40-60 гривень за кілограм. Крім того, зовсім зникають з прилавків або відчутно дорожчають сезонні овочі, фрукти та ягоди. Зате дешевшають баштанні. Кавунів та динь на ринках багато та за доступною ціною. А ще з’являється багато винограду та яблук. Також економісти прогнозують цієї осені подорожчання низки популярних продуктів. Серед них — гречка, хліб, молочка, цукор. Це пов’язують як із сезонними явищами, так і з соціально-економічними. На думку експертів, український продовольчий ринок переживає складний період. Аномальна спека, перебої з електропостачанням, а тепер ще й зростання акцизів (а значить — подорожчання) на пальне майже напевно позначаться на вартості продуктів харчування.

Але поки цього не трапилося, пропонуємо вам дізнатися про асортимент і ціни на ринках Одеси та області

Привоз на початку осені: що ж там з цінами?

Привоз на початку осені. Овочі-фрукти, риба-м’ясо, супутні товари (мається на увазі все інше)… А людей — як і завжди — ну дуже багато. Чи змінились ціни на популярному одеському базарі?

Ціни на овочі

  • картопля — 25-35 гривень;
  • цибуля — 25-30 гривень;
  • помідори — 20-60 гривень;
  • буряк — 25-35 гривень;
  • кабачки — 30-40 гривень;
  • огірки — 40-70 гривень;
  • солодкий перець — 40-75 гривень;
  • баклажани — 25-35 гривень;
  • капуста — 30-40 гривень;
  • часник — 110-130 гривень;
  • морква — 25-35 гривень;
  • кукурудза — 10-15 гривень;
  • зелень у пучках — від 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 20-40 гривень;
  • груші — 30-50 гривень;
  • банани — 50-70 гривень;
  • грейпфрути — 60-80 гривень;
  • гранати — 70-100 гривень;
  • лимони — 50-80 гривень;
  • малина — 90-120 гривень;
  • персики — 35-75 гривень;
  • сливи — 20-40 гривень;
  • абрикоси — 45-80 гривень;
  • кавуни — 10-20 гривень;
  • дині — 25-40 гривень;
  • виноград —  40-90 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 25-80 гривень;
  • бринза — 140-220 гривень;
  • сир — 70-100 гривень.

Ціни на м’ясо

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 240-250 гривень;
  • теляча шия — 200-220 гривень;
  • ребра — 120-150 гривень;
  • антрекот — 180-200 гривень.

Свинина:

  • задня частина — 170-180 гривень;
  • шия — 200-230 гривень;
  • лопатка — 150-170 гривень;
  • ребра — 180-190 гривень;
  • сало свіже — 70-200 гривень;
  • сало солоне — 150-280 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-100 гривень;
  • карасі — 70-90 гривень;
  • лобань — 80-130 гривень;
  • судак — 170-240 гривень;
  • короп — 50-120 гривень.

Одеський Новий базар: здається, ціни вже осінні?

Старий одеський Новий базар… Все неспішно — і «прогулянки», і вибір продуктів, і оце «добрий день!» на кожному кроці, наче збираються виключно знайомі люди. До речі, а що ж там з цінами — чи то літніми, чи вже осінніми?

Ціни на овочі

  • картопля — 20-30 гривень;
  • цибуля — 20-30 гривень;
  • помідори — 25-90 гривень;
  • буряк — 25-30 гривень;
  • кабачки — 15-45 гривень;
  • огірки — 50-75 гривень;
  • солодкий перець — 35-100 гривень;
  • баклажани — 25-30 гривень;
  • капуста — 35-40 гривень;
  • морква — 25-30 гривень;
  • часник — 130-150 гривень;
  • кукурудза — 15-20 гривень;
  • зелень  — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 40 гривень;
  • груші — 40-70 гривень;
  • лимони — 60-90 гривень;
  • банани — 60-80 гривень;
  • гранати — 90-120 гривень;
  • сливи — 30-60 гривень;
  • абрикоси — 50-80 гривень;
  • персики — 50-80 гривень;
  • кавуни — 15-25 гривень;
  • дині — 25-60 гривень;
  • виноград — 50-90 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 30-70 гривень;
  • бринза — 150-250 гривень;
  • сир — 70-180 гривень.

Ціни на м’ясо

Телятина-яловичина:

  • задня частина — 220-250 гривень;
  • антрекот — 200-250 гривень;
  • шия — 220-270 гривень;
  • ребра — 170-200 гривень.

Свинина:

  • задня частина — 180-200 гривень;
  • шия — 200-220 гривень;
  • лопатка — 200-210 гривень;
  • ребра — 180-190 гривень;
  • сало свіже — 60-220 гривень;
  • сало солоне — 180-260 гривень.

Ціни на рибу

  • короп — 90-140 гривень;
  • товстолобик — 90-140 гривень;
  • лобань — 80-150 гривень;
  • судак — 180-250 гривень.

Київський ринок: банани дешевше винограду

Київський ринок  зустрів вересень яскравими фарбами всіх кольорів. Найкраща пора року, коли дійсно є все! Всі овочі, фрукти, ягоди, м’ясо, риба, молочні продукти. А ось ціни різні: від «дорого-багато» до «по кишені». Це стосується також всього асортименту продуктів, бо щось везуть до нас з сусідніх країн, а щось самі вирощуємо. Парадокс в тому, що зараз імпортні банани дешевше нашого винограду — буває й таке!

Ціни на овочі

  • картопля — 25-30 гривень;
  • цибуля — 25-35 гривень;
  • морква — 25-30 гривень;
  • помідори — 15-110 гривень;
  • буряк — 25-30 гривень;
  • кабачки — 40-45 гривень;
  • огірки — 55-80 гривень;
  • солодкий перець — 30-140 гривень;
  • баклажани — 20-80 гривень;
  • капуста — 25-30 гривень;
  • цвітна капуста — 80-95 гривень;
  • броколі — 80-95 гривень;
  • часник — 110-160 гривень;
  • спаржа — 120 гривень;
  • квасоля — 110-160 гривень;
  • зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 25-35 гривень;
  • груші — 45-60 гривень;
  • банани — 65-80 гривень;
  • лимони — 70-80 гривень;
  • слива — 15-45 гривень;
  • персики — 60-80 гривень;
  • нектарини — 65-160 гривень;
  • кавун — від 12 гривень;
  • диня — від 25 гривень;
  • малина — 120-140 гривень;
  • чорниця — 180 гривень;
  • лохина — 220 гривень;
  • ожина — 140-160 гривень;
  • виноград — 45-120 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 35-70 гривень;
  • бринза — 150-180 гривень;
  • сир — 80-160 гривень.

Ціни на м’ясо

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 240 гривень;
  • теляча шия — 180-220 гривень;
  • ребра — 180 гривень.

Свинина:

  • задня частина — 180 гривень;
  • шия — 220-240 гривень;
  • лопатка — 180 гривень;
  • ребра — 180-220 гривень;
  • сало свіже — 120-180 гривень;
  • сало солоне — 140-260 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 85-110 гривень;
  • карасі — 70-80 гривень;
  • судак — 210-240 гривень;
  • короп — 120-140 гривень.

Південний ринок: все по сезону

Південний ринок — краще, ніж в «Греції все є», бо є те, чого точно немає ані в Греції, ані будь-де, адже наш край творить справжні гастрономічні дива та саме у вересні все це є на прилавках ринку! Всі сезонні овочі та фрукти є! Знову після невеликої перерви є ґрунтові огірки та друга (ремонтантна) малина, з’явилася ожина та лохина, перша журавлина нового сезону. Огірки цього року тримають занадто високі ціни, бо спека в липні майже знищила врожай, але помідори компенсують це різноманіттям сортів та цін — від 15 гривень за кілограм. Ціни на м’ясо та рибу стабільні, продавців та покупців в останню суботу літа та першу неділю осені на ринку було багато: мабуть, всі вже дбають про зимові запаси.

Ціни на овочі

  • картопля — 25-35 гривень;
  • цибуля — 25-35 гривень;
  • морква — 30 гривень;
  • помідори — 15-110 гривень;
  • буряк — 25-35 гривень;
  • кабачки — 50-55 гривень;
  • огірки — 60-85 гривень;
  • солодкий перець — 35160 гривень
  • баклажани — 25-90 гривень;
  • капуста — 25-30 гривень;
  • цвітна капуста — 90 гривень;
  • броколі — 90 гривень;
  • часник — 120-160 гривень;
  • квасоля — 120-160 гривень;
  • зелень — від 20 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука —  25-35 гривень;
  • груші — 45-60 гривень;
  • банани — 70-80 гривень;
  • лимони — 75-80 гривень;
  • слива — 15-60 гривень;
  • персики — 70-80 гривень;
  • нектарини — 80-160 гривень;
  • кавун — від 10 гривень;
  • диня — від 30 гривень;
  • малина — 140 гривень;
  • чорниця — 220 гривень;
  • лохина  — 220-260 гривень;
  • ожина — 160 гривень;
  • виноград — 50-120 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 40-70 гривень;
  • бринза — 160-180 гривень;
  • сир — 80-160 гривень.

Ціни на м’ясо

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 240 гривень;
  • теляча шия — 180-200 гривень;
  • ребра — 170-180 гривень.

Свинина:

  • задня частина — 180 гривень;
  • шия — 220-240 гривень;
  • лопатка — 170-180 гривень;
  • ребра — 180-220 гривень;
  • сало свіже — 120-180 гривень;
  • сало солоне — 140-280 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-120 гривень;
  • карасі — 70-80 гривень;
  • судак — 210-240 гривень;
  • короп — 120-140 гривень.

Ціни на ринку «Північний» на початку вересня

На початку вересня у нас все ще справжнє одеське літо нехай і спекотне, але не задушливе. Вночі з’явилася можливість ковтнути свіжого повітря. А зранку, добре відпочивши, вирушити на базар, щоб свідомо і без поспіху вибрати що треба. І це добре — бо сезон в розпалі. Баклажани, солодкий перець і томати всіх видів домінують на прилавках. Все ще багато персиків, абрикос та слив. Розпочався сезон винограду. Кавуни та дині — взагалі окрема історія. Тож вирушаємо на ринок «Північний»!

Ціни на овочі

  • картопля — 20-30 гривень;
  • цибуля — 25-30 гривень;
  • помідори — 20-60 гривень;
  • буряк — 25-30 гривень;
  • кабачки — 20-30 гривень;
  • огірки — 45-80 гривень;
  • солодкий перець — 30-70 гривень;
  • баклажани — 20-40 гривень;
  • капуста — 30-40 гривень;
  • морква — 25-40 гривень;
  • часник —  120 гривень;
  • кукурудза — 20 гривень;
  • зелень — від 10-15 гривень.

Ціни на фрукти та ягоди

  • яблука  — 20-30 гривень;
  • груші — 50-70 гривень;
  • сливи — 20-40 гривень;
  • абрикоси — 50-90 гривень;
  • малина — 100 гривень;
  • виноград — 40-100 гривень;
  • кавуни — 5-15 гривень;
  • дині — 20-50 гривень;
  • лимони — 60-70 гривень;
  • банани — 50-60 гривень;
  • гранати — 80-100 гривень;
  • грейпфрути — 70-90 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 35-70 гривень;
  • бринза — 140-220 гривень;
  • сир — 60-110 гривень.

Ціни на м’ясо

Телятина-яловичина:

  • задня частина — 240-260 гривень;
  • антрекот — 190-200 гривень;
  • шия — 220-250 гривень;
  • ребра — 130-140 гривень.

Свинина:

  • задня частина — 170-180 гривень;
  • шия — 190-210 гривень;
  • лопатка — 160-180 гривень;
  • ребра — 170-180 гривень;
  • сало свіже — 70-180 гривень;
  • сало солоне — 150-250 гривень.

Ціни на рибу

  • короп — 70-100 гривень;
  • товстолобик — 80-120 гривень;
  • лобань — 70-120 гривень;
  • судак — 180-240 гривень;
  • карась — 60-80 гривень.

Балта: нема ніде солодше винограду

виноград Балта

Балтські базари на початку вересня пахнуть виноградом, знятим з власних плантацій. Розмаїття смаків і кольорів приємно дивує. Адже років з десять тому тут в основному можна було купити лише винний виноград та зрідка «дамський пальчик». Сьогодні сортів стільки, що всі не перелічити, а смакові якості здатні задовольнити найпретензійніші уподобання.

Ціни на овочі

  • картопля — 13-20 гривень;
  • цибуля — 9-15 гривень;
  • помідори — 30-60 гривень;
  • буряк — 25 гривень;
  • огірки — 50 гривень;
  • солодкий перець — 30-40 гривень;
  • капуста — 12-15 гривень;
  • часник — 100-150 гривень;
  • морква — 25 гривень;
  • зелень — 20 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 30-40 гривень;
  • лимони — 90 гривень;
  • апельсини — 80 гривень;
  • банани — 55 гривень;
  • слива — 25-40 гривень;
  • персики — 30-50 гривень;
  • виноград — 75-120 гривень;
  • кавуни — 8-10 гривень;
  • дині — 20 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 50 гривень;
  • бринза — 140 гривень;
  • сир — 100-120 гривень.

Ціни на м’ясо. Свинина:

  • задня частина — 170 гривень;
  • шия — 180 гривень;
  • лопатка — 170 гривень;
  • ребра — 160 гривень;
  • битки — 200 гривень;
  • сало свіже — 100 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 100 гривень;
  • карасі — 75 гривень;
  • короп — 120-130 гривень.

У Тарутиному крамниці стають популярнішими за ринок

Перші два роки війни, коли основні поставки овочів та фруктів з Миколаївщини та Херсонщини майже припинилися, навчили фермерів колишнього Тарутинського району сподіватися лише на себе та серйозно зайнятися городництвом і садівництвом. І це одразу позначилося на цінах — вони стали більш доступними.

Якщо раніше місцеві скуповувались лише на ринку, то зараз охоче користуються овочево-фруктовими крамницями — їх сьогодні в Тарутиному працює вже сім, до війни було три. Причому часто в крамницях дешевше, ніж на базарі. Сьогодні в продажу місцеві кавуни, дині, солодкий перець зелений, морква, буряк, сливи, персики, яблука, виноград, помідори, огірки, цибуля. Солодкий перець завозять ще з Біляївської громади, картоплю — з Винниччини і Черкащини. Яблука і персики — частково з сусідньої Молдови.

З’явилось в селищі і два магазини «М’ясо», один з них відкрився лише тиждень тому. На самому ринку, на жаль, в робочі дні працюють усього три реалізатори м’яса, у яких вибір досить невеликий. Отже за м’ясом місцеві теж стали ходити до крамниць. Тому сьогодні ми зорієнтуємо вас по цінах в крамницях, а у наступному огляді зробимо порівняння, де дешевше — на базарі чи в крамницях.

Ціни на овочі

  • картопля — 10-15 гривень;
  • цибуля — 15 гривень;
  • помідори — 18-25 гривень;
  • солодкий перець — 22-40 гривень;
  • огірки — 35-50 гривень;
  • баклажани — 20-25 гривень;
  • морква — 20-25 гривень;
  • кабачки — 10-20 гривень;
  • капуста — 25 гривень;
  • буряк — 20-25 гривень.

Ціни на фрукти, бахчу

  • диня — 25 гривень;
  • яблука — 30 гривень;
  • лимон — 80 гривень;
  • апельсин — 75 гривень;
  • виноград — 30-40 гривень;
  • слива — 50 гривень;
  • персик — 50 гривень;

Ціни на м’ясо. Свинина

  • задня частина — 160-180 гривень
  • лопатка — 160 гривень;
  • ребра — 140-160 гривень;
  • шия — 160 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • молоко — 20 гривень;
  • яйця — 25 гривень;
  • вершки — 150 гривень;
  • сир — 100 гривень;
  • сметана — 100 гривень;
  • бринза — 200-240 гривень.

Також можна придбати домашню каварму за 260-280 гривень за кілограм.

Ренійський ринок: сезон виноробства у розпалі!

На півдні Одещини — сезон виноробства! Аномальна спека у липні та серпні призвела до стрімкого та передчасного дозрівання винограду. Якщо раніше білі сорти технічного винограду починали збирати з двадцятих чисел серпня, то цього сезону — з перших чисел. Якщо у минулі сезони червоні сорти винограду (каберне, мерло та інші) починали знімати з лози в середині вересня, то цього року вже наприкінці серпня вони перезріли. Населенню технічний виноград продають по 16-18 гривень за кілограм.

Ціни на овочі

  • картопля — 20-25 гривень;
  • цибуля — 20 гривень;
  • помідори — 25-60 гривень;
  • буряк — 15-20 гривень;
  • часник — 100-120 гривень;
  • капуста — 25-40 гривень;
  • перець — 25-45 гривень;
  • баклажани — 20-30 гривень;
  • кабачки — 25-30 гривень;
  • огірки — 35-40 гривень;
  • зелень — 5-15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 15-30 гривень;
  • груші — 30-50 гривень;
  • сливи — 20-35 гривень;
  • виноград — 20-60 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • яйця (десяток) — 40-45 гривень;
  • бринза — 200-220 гривень;
  • сир — 170-180 гривень;
  • сметана — 170-180 гривень.

Ціни на м’ясо. Свинина

  • задня частина  — 185-195 гривень;
  • шия — 230-235 гривень;
  • лопатка — 190 гривень;
  • ребра — 190-200 гривень;
  • сало свіже — 60-100 гривень.

Ціни на рибу

  • карась — 50-65 гривень;
  • лящ — 30-40 гривень;
  • товстолобик — 40-60 гривень;
  • судак — 80-120 гривень.

Любашівка: поступово росте ціна на городину

Подорожчання електроенергії та постійні відключення, а також підвищення акцизу на пальне призведуть до стрімкого зростання цін на харчові продукти. У вересні в Любашівці майже удвічі зростуть тарифи на воду. Один кубометр коштуватиме  47,5 гривні.  На базарі поступово зростає ціна на городину, але помідори і солодкий перець можна виторгувати за 10-15 гривень за кілограм.

Ціни на овочі

  • картопля — 20-30 гривень;
  • цибуля — 18-20 гривень;
  • помідори — 15-40 гривень;
  • морква — 15-30 гривень;
  • буряк — 20-25 гривень;
  • огірки — 40-45 гривень;
  • солодкий перець — 15-30 гривень;
  • капуста — 20-25 гривень;
  • баклажани — 20-30 гривень;
  • кавуни — 8-10 гривень.

Ціни на яйця, сир, бринзу

  • сметана — 100-120 гривень;
  • сир — 100-120 гривень;
  • масло — 250 гривень;
  • вершки — 180 гривень.

Ціни на фрукти

  • сливи — 25-40 гривень;
  • яблука — 20-30 гривень.

Ціни на м’ясо. Свинина

  • м’якоть — 160-170 гривень;
  • ребра — 150 гривень;
  • биток — 200-220 гривень;
  • сало свіже — 10-50 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Юлія Валієва, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарева, Юрій Федорчук

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