Ціни б’ють рекорди: скільки коштують основні продукти харчування на ринках Одеси та області

З початком осені асортимент на прилавках одеських ринків все ще тішить око яскравою палітрою овочів та фруктів. Багаті вітамінами та корисними елементами дари природи — у пріоритеті в покупців. Хоча ціни на низку продуктів вже м’яко натякають: літня різноманітність на фінішній прямій. А значить, овочі та фрукти скоро стануть «тепличними» та «привізними», а вартість вітамінного набору зросте в рази. Так, в Україні вже третій тиждень поспіль дорожчають помідори. За даними аналітиків, несприятливі погодні умови негативно вплинули на врожай ґрунтових томатів. Їхня вартість варіюється в межах.
40-55 гривень за кілограм. Це в середньому у 2,4 рази дорожче порівняно з кінцем серпня 2023 року. Також останнім часом зросли ціни на огірки. Основна причина — скорочення пропозиції як тепличного, так
і ґрунтового овочу. Лише за цей тиждень ціни на тепличні огірки зросли на 14% та сягнули 40-60 гривень за кілограм. Крім того, зовсім зникають з прилавків або відчутно дорожчають сезонні овочі, фрукти та ягоди. Зате дешевшають баштанні. Кавунів та динь на ринках багато та за доступною ціною. А ще з’являється багато винограду та яблук. Також економісти прогнозують цієї осені подорожчання низки популярних продуктів. Серед них — гречка, хліб, молочка, цукор. Це пов’язують як із сезонними явищами, так і з соціально-економічними. На думку експертів, український продовольчий ринок переживає складний період. Аномальна спека, перебої з електропостачанням, а тепер ще й зростання акцизів (а значить — подорожчання) на пальне майже напевно позначаться на вартості продуктів харчування.
Але поки цього не трапилося, пропонуємо вам дізнатися про асортимент і ціни на ринках Одеси та області
Привоз на початку осені: що ж там з цінами?
Привоз на початку осені. Овочі-фрукти, риба-м’ясо, супутні товари (мається на увазі все інше)… А людей — як і завжди — ну дуже багато. Чи змінились ціни на популярному одеському базарі?
Ціни на овочі
- картопля — 25-35 гривень;
- цибуля — 25-30 гривень;
- помідори — 20-60 гривень;
- буряк — 25-35 гривень;
- кабачки — 30-40 гривень;
- огірки — 40-70 гривень;
- солодкий перець — 40-75 гривень;
- баклажани — 25-35 гривень;
- капуста — 30-40 гривень;
- часник — 110-130 гривень;
- морква — 25-35 гривень;
- кукурудза — 10-15 гривень;
- зелень у пучках — від 15-20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-40 гривень;
- груші — 30-50 гривень;
- банани — 50-70 гривень;
- грейпфрути — 60-80 гривень;
- гранати — 70-100 гривень;
- лимони — 50-80 гривень;
- малина — 90-120 гривень;
- персики — 35-75 гривень;
- сливи — 20-40 гривень;
- абрикоси — 45-80 гривень;
- кавуни — 10-20 гривень;
- дині — 25-40 гривень;
- виноград — 40-90 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 25-80 гривень;
- бринза — 140-220 гривень;
- сир — 70-100 гривень.
Ціни на м’ясо
Яловичина-телятина:
- задня частина — 240-250 гривень;
- теляча шия — 200-220 гривень;
- ребра — 120-150 гривень;
- антрекот — 180-200 гривень.
Свинина:
- задня частина — 170-180 гривень;
- шия — 200-230 гривень;
- лопатка — 150-170 гривень;
- ребра — 180-190 гривень;
- сало свіже — 70-200 гривень;
- сало солоне — 150-280 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-100 гривень;
- карасі — 70-90 гривень;
- лобань — 80-130 гривень;
- судак — 170-240 гривень;
- короп — 50-120 гривень.
Одеський Новий базар: здається, ціни вже осінні?
Старий одеський Новий базар… Все неспішно — і «прогулянки», і вибір продуктів, і оце «добрий день!» на кожному кроці, наче збираються виключно знайомі люди. До речі, а що ж там з цінами — чи то літніми, чи вже осінніми?
Ціни на овочі
- картопля — 20-30 гривень;
- цибуля — 20-30 гривень;
- помідори — 25-90 гривень;
- буряк — 25-30 гривень;
- кабачки — 15-45 гривень;
- огірки — 50-75 гривень;
- солодкий перець — 35-100 гривень;
- баклажани — 25-30 гривень;
- капуста — 35-40 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- часник — 130-150 гривень;
- кукурудза — 15-20 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 40 гривень;
- груші — 40-70 гривень;
- лимони — 60-90 гривень;
- банани — 60-80 гривень;
- гранати — 90-120 гривень;
- сливи — 30-60 гривень;
- абрикоси — 50-80 гривень;
- персики — 50-80 гривень;
- кавуни — 15-25 гривень;
- дині — 25-60 гривень;
- виноград — 50-90 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 30-70 гривень;
- бринза — 150-250 гривень;
- сир — 70-180 гривень.
Ціни на м’ясо
Телятина-яловичина:
- задня частина — 220-250 гривень;
- антрекот — 200-250 гривень;
- шия — 220-270 гривень;
- ребра — 170-200 гривень.
Свинина:
- задня частина — 180-200 гривень;
- шия — 200-220 гривень;
- лопатка — 200-210 гривень;
- ребра — 180-190 гривень;
- сало свіже — 60-220 гривень;
- сало солоне — 180-260 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 90-140 гривень;
- товстолобик — 90-140 гривень;
- лобань — 80-150 гривень;
- судак — 180-250 гривень.
Київський ринок: банани дешевше винограду
Київський ринок зустрів вересень яскравими фарбами всіх кольорів. Найкраща пора року, коли дійсно є все! Всі овочі, фрукти, ягоди, м’ясо, риба, молочні продукти. А ось ціни різні: від «дорого-багато» до «по кишені». Це стосується також всього асортименту продуктів, бо щось везуть до нас з сусідніх країн, а щось самі вирощуємо. Парадокс в тому, що зараз імпортні банани дешевше нашого винограду — буває й таке!
Ціни на овочі
- картопля — 25-30 гривень;
- цибуля — 25-35 гривень;
- морква — 25-30 гривень;
- помідори — 15-110 гривень;
- буряк — 25-30 гривень;
- кабачки — 40-45 гривень;
- огірки — 55-80 гривень;
- солодкий перець — 30-140 гривень;
- баклажани — 20-80 гривень;
- капуста — 25-30 гривень;
- цвітна капуста — 80-95 гривень;
- броколі — 80-95 гривень;
- часник — 110-160 гривень;
- спаржа — 120 гривень;
- квасоля — 110-160 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- груші — 45-60 гривень;
- банани — 65-80 гривень;
- лимони — 70-80 гривень;
- слива — 15-45 гривень;
- персики — 60-80 гривень;
- нектарини — 65-160 гривень;
- кавун — від 12 гривень;
- диня — від 25 гривень;
- малина — 120-140 гривень;
- чорниця — 180 гривень;
- лохина — 220 гривень;
- ожина — 140-160 гривень;
- виноград — 45-120 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 35-70 гривень;
- бринза — 150-180 гривень;
- сир — 80-160 гривень.
Ціни на м’ясо
Яловичина-телятина:
- задня частина — 240 гривень;
- теляча шия — 180-220 гривень;
- ребра — 180 гривень.
Свинина:
- задня частина — 180 гривень;
- шия — 220-240 гривень;
- лопатка — 180 гривень;
- ребра — 180-220 гривень;
- сало свіже — 120-180 гривень;
- сало солоне — 140-260 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 85-110 гривень;
- карасі — 70-80 гривень;
- судак — 210-240 гривень;
- короп — 120-140 гривень.
Південний ринок: все по сезону
Південний ринок — краще, ніж в «Греції все є», бо є те, чого точно немає ані в Греції, ані будь-де, адже наш край творить справжні гастрономічні дива та саме у вересні все це є на прилавках ринку! Всі сезонні овочі та фрукти є! Знову після невеликої перерви є ґрунтові огірки та друга (ремонтантна) малина, з’явилася ожина та лохина, перша журавлина нового сезону. Огірки цього року тримають занадто високі ціни, бо спека в липні майже знищила врожай, але помідори компенсують це різноманіттям сортів та цін — від 15 гривень за кілограм. Ціни на м’ясо та рибу стабільні, продавців та покупців в останню суботу літа та першу неділю осені на ринку було багато: мабуть, всі вже дбають про зимові запаси.
Ціни на овочі
- картопля — 25-35 гривень;
- цибуля — 25-35 гривень;
- морква — 30 гривень;
- помідори — 15-110 гривень;
- буряк — 25-35 гривень;
- кабачки — 50-55 гривень;
- огірки — 60-85 гривень;
- солодкий перець — 35160 гривень
- баклажани — 25-90 гривень;
- капуста — 25-30 гривень;
- цвітна капуста — 90 гривень;
- броколі — 90 гривень;
- часник — 120-160 гривень;
- квасоля — 120-160 гривень;
- зелень — від 20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- груші — 45-60 гривень;
- банани — 70-80 гривень;
- лимони — 75-80 гривень;
- слива — 15-60 гривень;
- персики — 70-80 гривень;
- нектарини — 80-160 гривень;
- кавун — від 10 гривень;
- диня — від 30 гривень;
- малина — 140 гривень;
- чорниця — 220 гривень;
- лохина — 220-260 гривень;
- ожина — 160 гривень;
- виноград — 50-120 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 40-70 гривень;
- бринза — 160-180 гривень;
- сир — 80-160 гривень.
Ціни на м’ясо
Яловичина-телятина:
- задня частина — 240 гривень;
- теляча шия — 180-200 гривень;
- ребра — 170-180 гривень.
Свинина:
- задня частина — 180 гривень;
- шия — 220-240 гривень;
- лопатка — 170-180 гривень;
- ребра — 180-220 гривень;
- сало свіже — 120-180 гривень;
- сало солоне — 140-280 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-120 гривень;
- карасі — 70-80 гривень;
- судак — 210-240 гривень;
- короп — 120-140 гривень.
Ціни на ринку «Північний» на початку вересня
На початку вересня у нас все ще справжнє одеське літо нехай і спекотне, але не задушливе. Вночі з’явилася можливість ковтнути свіжого повітря. А зранку, добре відпочивши, вирушити на базар, щоб свідомо і без поспіху вибрати що треба. І це добре — бо сезон в розпалі. Баклажани, солодкий перець і томати всіх видів домінують на прилавках. Все ще багато персиків, абрикос та слив. Розпочався сезон винограду. Кавуни та дині — взагалі окрема історія. Тож вирушаємо на ринок «Північний»!
Ціни на овочі
- картопля — 20-30 гривень;
- цибуля — 25-30 гривень;
- помідори — 20-60 гривень;
- буряк — 25-30 гривень;
- кабачки — 20-30 гривень;
- огірки — 45-80 гривень;
- солодкий перець — 30-70 гривень;
- баклажани — 20-40 гривень;
- капуста — 30-40 гривень;
- морква — 25-40 гривень;
- часник — 120 гривень;
- кукурудза — 20 гривень;
- зелень — від 10-15 гривень.
Ціни на фрукти та ягоди
- яблука — 20-30 гривень;
- груші — 50-70 гривень;
- сливи — 20-40 гривень;
- абрикоси — 50-90 гривень;
- малина — 100 гривень;
- виноград — 40-100 гривень;
- кавуни — 5-15 гривень;
- дині — 20-50 гривень;
- лимони — 60-70 гривень;
- банани — 50-60 гривень;
- гранати — 80-100 гривень;
- грейпфрути — 70-90 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 35-70 гривень;
- бринза — 140-220 гривень;
- сир — 60-110 гривень.
Ціни на м’ясо
Телятина-яловичина:
- задня частина — 240-260 гривень;
- антрекот — 190-200 гривень;
- шия — 220-250 гривень;
- ребра — 130-140 гривень.
Свинина:
- задня частина — 170-180 гривень;
- шия — 190-210 гривень;
- лопатка — 160-180 гривень;
- ребра — 170-180 гривень;
- сало свіже — 70-180 гривень;
- сало солоне — 150-250 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 70-100 гривень;
- товстолобик — 80-120 гривень;
- лобань — 70-120 гривень;
- судак — 180-240 гривень;
- карась — 60-80 гривень.
Балта: нема ніде солодше винограду
Балтські базари на початку вересня пахнуть виноградом, знятим з власних плантацій. Розмаїття смаків і кольорів приємно дивує. Адже років з десять тому тут в основному можна було купити лише винний виноград та зрідка «дамський пальчик». Сьогодні сортів стільки, що всі не перелічити, а смакові якості здатні задовольнити найпретензійніші уподобання.
Ціни на овочі
- картопля — 13-20 гривень;
- цибуля — 9-15 гривень;
- помідори — 30-60 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- огірки — 50 гривень;
- солодкий перець — 30-40 гривень;
- капуста — 12-15 гривень;
- часник — 100-150 гривень;
- морква — 25 гривень;
- зелень — 20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 30-40 гривень;
- лимони — 90 гривень;
- апельсини — 80 гривень;
- банани — 55 гривень;
- слива — 25-40 гривень;
- персики — 30-50 гривень;
- виноград — 75-120 гривень;
- кавуни — 8-10 гривень;
- дині — 20 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 50 гривень;
- бринза — 140 гривень;
- сир — 100-120 гривень.
Ціни на м’ясо. Свинина:
- задня частина — 170 гривень;
- шия — 180 гривень;
- лопатка — 170 гривень;
- ребра — 160 гривень;
- битки — 200 гривень;
- сало свіже — 100 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 100 гривень;
- карасі — 75 гривень;
- короп — 120-130 гривень.
У Тарутиному крамниці стають популярнішими за ринок
Перші два роки війни, коли основні поставки овочів та фруктів з Миколаївщини та Херсонщини майже припинилися, навчили фермерів колишнього Тарутинського району сподіватися лише на себе та серйозно зайнятися городництвом і садівництвом. І це одразу позначилося на цінах — вони стали більш доступними.
Якщо раніше місцеві скуповувались лише на ринку, то зараз охоче користуються овочево-фруктовими крамницями — їх сьогодні в Тарутиному працює вже сім, до війни було три. Причому часто в крамницях дешевше, ніж на базарі. Сьогодні в продажу місцеві кавуни, дині, солодкий перець зелений, морква, буряк, сливи, персики, яблука, виноград, помідори, огірки, цибуля. Солодкий перець завозять ще з Біляївської громади, картоплю — з Винниччини і Черкащини. Яблука і персики — частково з сусідньої Молдови.
З’явилось в селищі і два магазини «М’ясо», один з них відкрився лише тиждень тому. На самому ринку, на жаль, в робочі дні працюють усього три реалізатори м’яса, у яких вибір досить невеликий. Отже за м’ясом місцеві теж стали ходити до крамниць. Тому сьогодні ми зорієнтуємо вас по цінах в крамницях, а у наступному огляді зробимо порівняння, де дешевше — на базарі чи в крамницях.
Ціни на овочі
- картопля — 10-15 гривень;
- цибуля — 15 гривень;
- помідори — 18-25 гривень;
- солодкий перець — 22-40 гривень;
- огірки — 35-50 гривень;
- баклажани — 20-25 гривень;
- морква — 20-25 гривень;
- кабачки — 10-20 гривень;
- капуста — 25 гривень;
- буряк — 20-25 гривень.
Ціни на фрукти, бахчу
- диня — 25 гривень;
- яблука — 30 гривень;
- лимон — 80 гривень;
- апельсин — 75 гривень;
- виноград — 30-40 гривень;
- слива — 50 гривень;
- персик — 50 гривень;
Ціни на м’ясо. Свинина
- задня частина — 160-180 гривень
- лопатка — 160 гривень;
- ребра — 140-160 гривень;
- шия — 160 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- молоко — 20 гривень;
- яйця — 25 гривень;
- вершки — 150 гривень;
- сир — 100 гривень;
- сметана — 100 гривень;
- бринза — 200-240 гривень.
Також можна придбати домашню каварму за 260-280 гривень за кілограм.
Ренійський ринок: сезон виноробства у розпалі!
На півдні Одещини — сезон виноробства! Аномальна спека у липні та серпні призвела до стрімкого та передчасного дозрівання винограду. Якщо раніше білі сорти технічного винограду починали збирати з двадцятих чисел серпня, то цього сезону — з перших чисел. Якщо у минулі сезони червоні сорти винограду (каберне, мерло та інші) починали знімати з лози в середині вересня, то цього року вже наприкінці серпня вони перезріли. Населенню технічний виноград продають по 16-18 гривень за кілограм.
Ціни на овочі
- картопля — 20-25 гривень;
- цибуля — 20 гривень;
- помідори — 25-60 гривень;
- буряк — 15-20 гривень;
- часник — 100-120 гривень;
- капуста — 25-40 гривень;
- перець — 25-45 гривень;
- баклажани — 20-30 гривень;
- кабачки — 25-30 гривень;
- огірки — 35-40 гривень;
- зелень — 5-15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 15-30 гривень;
- груші — 30-50 гривень;
- сливи — 20-35 гривень;
- виноград — 20-60 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- яйця (десяток) — 40-45 гривень;
- бринза — 200-220 гривень;
- сир — 170-180 гривень;
- сметана — 170-180 гривень.
Ціни на м’ясо. Свинина
- задня частина — 185-195 гривень;
- шия — 230-235 гривень;
- лопатка — 190 гривень;
- ребра — 190-200 гривень;
- сало свіже — 60-100 гривень.
Ціни на рибу
- карась — 50-65 гривень;
- лящ — 30-40 гривень;
- товстолобик — 40-60 гривень;
- судак — 80-120 гривень.
Любашівка: поступово росте ціна на городину
Подорожчання електроенергії та постійні відключення, а також підвищення акцизу на пальне призведуть до стрімкого зростання цін на харчові продукти. У вересні в Любашівці майже удвічі зростуть тарифи на воду. Один кубометр коштуватиме 47,5 гривні. На базарі поступово зростає ціна на городину, але помідори і солодкий перець можна виторгувати за 10-15 гривень за кілограм.
Ціни на овочі
- картопля — 20-30 гривень;
- цибуля — 18-20 гривень;
- помідори — 15-40 гривень;
- морква — 15-30 гривень;
- буряк — 20-25 гривень;
- огірки — 40-45 гривень;
- солодкий перець — 15-30 гривень;
- капуста — 20-25 гривень;
- баклажани — 20-30 гривень;
- кавуни — 8-10 гривень.
Ціни на яйця, сир, бринзу
- сметана — 100-120 гривень;
- сир — 100-120 гривень;
- масло — 250 гривень;
- вершки — 180 гривень.
Ціни на фрукти
- сливи — 25-40 гривень;
- яблука — 20-30 гривень.
Ціни на м’ясо. Свинина
- м’якоть — 160-170 гривень;
- ребра — 150 гривень;
- биток — 200-220 гривень;
- сало свіже — 10-50 гривень.
Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Юлія Валієва, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарева, Юрій Федорчук