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У день ракетного удару по Одесі в місті мали бути Зеленський і прем’єр Греції – ЗМІ

У день ракетного удару по Одесі в місті мали бути Зеленський і прем’єр Греції – ЗМІ

Удень, 6 березня, Одесу було атаковано балістичною ракетою. ЗМІ заявляють, що під час атаки в місті був президент Володимир Зеленський і грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс.

Грецький інформаційний портал nеwsit.gr пише, що в Одесу приїхав прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що грецький прем’єр прибув до міста на кілька годин. Однак офіційно візит президента України до Одеси не підтверджувався.

Як повідомляло “Одеське життя”, сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удар був комплексом “Іскандер”.

Однак офіційних коментарів про атаку досі не надходило.

Місцеві пабліки повідомляють, що в цей момент у місті міг перебувати президент України Володимир Зеленський, оскільки очевидці бачили його кортеж.

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