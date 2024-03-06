У день ракетного удару по Одесі в місті мали бути Зеленський і прем’єр Греції – ЗМІ

Грецький інформаційний портал nеwsit.gr пише, що в Одесу приїхав прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що грецький прем’єр прибув до міста на кілька годин. Однак офіційно візит президента України до Одеси не підтверджувався.

Як повідомляло “Одеське життя”, сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удар був комплексом “Іскандер”.

Однак офіційних коментарів про атаку досі не надходило.

Місцеві пабліки повідомляють, що в цей момент у місті міг перебувати президент України Володимир Зеленський, оскільки очевидці бачили його кортеж.