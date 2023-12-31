Росія атакувала Одесу у новорічну ніч: у місті вибухи, горять будинки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

31 грудня 2023 року рашисти весь день мучили українців повітряними тривогами, для чого піднімали в повітря літаки-носії гіперзвукових ракет “Кинжал” та обстрілювали ними наші міста.

А ближче до Нового року південь країни атакували безпілотники-камікадзе “Шахед”. Десятки дронів були запущені з Криму, і якраз опівночі, часу, коли один рік змінюється іншим, досягли Одеси.

Протиповітряна оборона зустріла ворожі знаряддя смерті щільним вогнем, більшість з них були збиті. Але, на жаль, внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Одна з висоток спалахнула.

Станом на годину ночі рятувальники та медики борються з вогнем і рятують життя одеситів.

Оновлено о 01:50

Пов’язаний із Силами оборони півдня України телеграм-канал “Миколаївський Ваньок” повідомляє, що в Одесі щонайменше 5 цивільних об’єктів постраждало, є загиблі та постраждалі.

Оновлено о 02:10

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. У місті продовжується бойова робота сил протиповітряної оборони.

Глава ОВА зазначив, що, на жаль, є влучення уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі. Внаслідок ворожої атаки на даний момент відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків багато поранених, їх кількість уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби.