Удар по центру Одеси: 8 людей загинуло, серед поранених – діти (відео)

Унаслідок ракетного удару по центру Одеси загинули 8 осіб. Жертвами російського терору стали медики, поліцейські та звичайні цивільні люди.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Поранення дістали 39 осіб, зокрема 4 дитини віком 7, 10 і двоє 11 років. Дітей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.

Також у лікарнях міста перебувають 30 дорослих, із них троє у вкрай важкому стані.

«Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе, щоб зберегти життя і здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомогу було надано на місці», – зазначив Кіпер.

На місці прильоту працюють усі відповідні екстрені служби, надається допомога.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області.

Удари по Одесі прокоментував президент України Володимир Зеленський:

«Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків і зустрічей із Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу».

Ввечері 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по густонаселеному житловому району в Сумах. Вибух стався поруч із дев’ятиповерховим будинком, забравши життя 10 людей, серед яких 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Щонайменше 52 особи зазнали поранень, серед них п’ятеро дітей.