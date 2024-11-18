Удар по центру Одеси: 8 людей загинуло, серед поранених – діти (відео)

У понеділок, 18 листопада, ворог підступно атакував густонаселений район Одеси. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей і десятки поранених.
Унаслідок ракетного удару по центру Одеси загинули 8 осіб. Жертвами російського терору стали медики, поліцейські та звичайні цивільні люди.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Поранення дістали 39 осіб, зокрема 4 дитини віком 7, 10 і двоє 11 років. Дітей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.
Також у лікарнях міста перебувають 30 дорослих, із них троє у вкрай важкому стані.
«Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе, щоб зберегти життя і здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомогу було надано на місці», – зазначив Кіпер.
На місці прильоту працюють усі відповідні екстрені служби, надається допомога.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області.
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Удари по Одесі прокоментував президент України Володимир Зеленський:
«Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків і зустрічей із Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу».
Ввечері 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по густонаселеному житловому району в Сумах. Вибух стався поруч із дев’ятиповерховим будинком, забравши життя 10 людей, серед яких 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Щонайменше 52 особи зазнали поранень, серед них п’ятеро дітей.