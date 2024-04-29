Після ракетного удару в Одесі спалахнув замок “Гаррі Поттера” (ФОТО, ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Як повідомили очевидці, вибух був дуже сильним, в одному зі спальних районом затремтіли будинки та спрацювали сигналізації. Тривогу оголосили о 18:23, але не минуло й п’яти хвилин, як російські агресори завдали удару.

Моніторингові канали перед цим повідомили, що по місту може бути завдано удару балістичним озброєнням з території тимчасово окупованого Криму.

Після вибуху, як розповідають одесити, які стали свідками того, що трапилося, у небі з’явилася характерна хмара диму, що зазвичай спостерігається після збиття мети.

Але невдовзі з’явилися повідомлення про пожежу у Будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету. Так, формально називається будинок, що нагадує казковий замок на березі моря. Вважається, що у ньому час від часу живе Сергій Ківалов – власник університету та почесний ректор Одеської юридичної академії.

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В наслідок ракетного удару, попередньо, постраджали 8 людей, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Одеська обласна військова адміністрація:

Ворог здійснив ракетний удар по Одесі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби.

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Нажаль, двоє людей, а також пес, загинули в наслідок російського ракетного удару.

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Серед постраджалих – Сергій Ківалов. Повідомляють, що колишній народний депутат і екс-голова вибочої комісії отримав осколкові поранення правого стегна. Його госпіталізували з венозною кровотечею до міської клінічної лікарні №10, а звідти він поїхав до приватної клініки.

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Як повідомили в Одеській ОВА, кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей.

Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби.