В Одесі дрон зруйнував під’їзд будинку: під завалами люди, є загиблі (фото, відео)

За інформацією на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Це хлопець 18-20 років (доповнено – станом на 7 ранку вже двоє загиблих). Ще семеро людей отримали поранення, у тому числі трирічна дитина.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому тяжкість у лікарні.

Троє людей з численними пораненнями направлені до лікарні, серед них 26-річна дівчина, яка має тяжкий стан. Двоє, що залишилися, – в стані середньої тяжкості.

Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.



“Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів”,

– сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Попередньо відомо про 18 зруйнованих квартир. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Під завалами можуть бути люди.

Фото “Суспільне. Одеса”

Фото Сил оборони Півдня

ОНОВЛЕНО

Рятувальники повідомляють, що станом на 7 ранку:

Загинули щонайменше дві людини, їхні тіла витягли з-під завалів;

Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди;

На зв’язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

До пошуків залучено кінологів. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, за нею звернулися вже понад півсотні людей.

Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися десятки багатоквартирних будинків.