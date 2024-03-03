Новини Одеси та Одеської області

Що відомо про сім’ї малюків з Одеси, вбитих росіянами

Що відомо про сім’ї малюків з Одеси, вбитих росіянами

У ніч на суботу, 2 березня 2024 року, рашисти вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із дронів спікував прямо на житловий багатоквартирний будинок, вбивши 8 мирних жителів, зокрема двох дітей. Фото цих малюків та їхніх батьків опубліковано у соцмережах. Чиї ж життя забрали російські терористи?

«Горе обрушилося на нашу сім’ю»

Нагадаємо, вдень суботи, 2 березня, під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів зруйнованого «шахедом» будинку дістали тіло дитини. Цього малюка звали Марк і, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, саме сьогодні йому мало виповнитися три роки… Тієї ж страшної ночі під руїнами багатоповерхівки загинув і його тато Віталій. А мама хлопчика Настя зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані.

«Друзі, горе обрушилося на нашу родину! Наша Настенька зі своєю родиною жила у будинку, який сьогодні (2 березня – ред.) постраждав від обстрілу. Настюша у тяжкому стані в реанімації! Її малюк Маркуша та чоловік Віталій загинули»,

– Написала в Instagram родичка дівчини.

Загиблий в Одесі малюк Марк з мамою

Дворічний Марк загинув напередодні в Одесі. Батько дитини теж загинув, а мати у тяжкому стані у лікарні

Читайте також: Диво не трапилося: російські вбивці позбавили життя мати з немовлям (відео)

«Вони у Господа»

Ще одна болюча втрата – смерть одеситки Анни Гайдаржи та її 4-місячного сина Тимофія. Їхні фото опублікував засновник та керівник благодійної організації «Save Ukraine» Микола Кулеба.

«Ще одне життя, яке обірвалося… Увечері рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька»,

– написав він у себе у Facebook.

Загиблі в Одесі Ганна та її син Тимофій

Маленький Тимофій на руках у мами. Обидва загинули в Одесі вночі 2 березня

А в Одеському обласному об’єднанні церков ЄХБ розповіли, що внаслідок нічної атаки 2 березня під завалами багатоповерхівки загинули донька та онук пастора Одеської Пересипської церкви Миколи Сідака.

У момент прильоту чоловікові Анни Сергію Гайдаржі разом із старшою донькою дивом вдалося врятуватися. А тіла Анни та Тимофія виявили рятувальники.

«Наших Тимошу та Анютку знайшли… Вона притиснула його до грудей… Вони у Господа»,

– написала у соцмережі родичка загиблих Софія Сідак.

Як повідомляло «Одеське життя», у ніч проти суботи, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 «шахедів» збили сили ППО, але один влучив у дев’ятиповерхівку. повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Станом на вечір суботи, 2 березня, з-під завалів витягли тіла 8 загиблих, у тому числі двох дітей. Постраждали 9 людей та врятовано – 5.

Сьогоднішній день, 3 березня, оголошено в Одесі та області Днем жалоби.

Читайте також: З’явилося відео влучення дрона до одеського будинку: воно спростовує російську брехню (відео).

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk