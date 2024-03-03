Що відомо про сім’ї малюків з Одеси, вбитих росіянами

«Горе обрушилося на нашу сім’ю»

Нагадаємо, вдень суботи, 2 березня, під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів зруйнованого «шахедом» будинку дістали тіло дитини. Цього малюка звали Марк і, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, саме сьогодні йому мало виповнитися три роки… Тієї ж страшної ночі під руїнами багатоповерхівки загинув і його тато Віталій. А мама хлопчика Настя зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані.

«Друзі, горе обрушилося на нашу родину! Наша Настенька зі своєю родиною жила у будинку, який сьогодні (2 березня – ред.) постраждав від обстрілу. Настюша у тяжкому стані в реанімації! Її малюк Маркуша та чоловік Віталій загинули»,

– Написала в Instagram родичка дівчини.

«Вони у Господа»

Ще одна болюча втрата – смерть одеситки Анни Гайдаржи та її 4-місячного сина Тимофія. Їхні фото опублікував засновник та керівник благодійної організації «Save Ukraine» Микола Кулеба.

«Ще одне життя, яке обірвалося… Увечері рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька»,

– написав він у себе у Facebook.

А в Одеському обласному об’єднанні церков ЄХБ розповіли, що внаслідок нічної атаки 2 березня під завалами багатоповерхівки загинули донька та онук пастора Одеської Пересипської церкви Миколи Сідака.

У момент прильоту чоловікові Анни Сергію Гайдаржі разом із старшою донькою дивом вдалося врятуватися. А тіла Анни та Тимофія виявили рятувальники.

«Наших Тимошу та Анютку знайшли… Вона притиснула його до грудей… Вони у Господа»,

– написала у соцмережі родичка загиблих Софія Сідак.

Як повідомляло «Одеське життя», у ніч проти суботи, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 «шахедів» збили сили ППО, але один влучив у дев’ятиповерхівку. повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Станом на вечір суботи, 2 березня, з-під завалів витягли тіла 8 загиблих, у тому числі двох дітей. Постраждали 9 людей та врятовано – 5.

Сьогоднішній день, 3 березня, оголошено в Одесі та області Днем жалоби.

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