В Одесі попрощалися з 4-річною Златою – жертвою ракетного терору росіян

Нагадаємо, ввечері 29 квітня ворог обстріляв Одесу балістичними ракетамиз касетною бойовою частиною – це було зроблено навмисно, щоб убити якнайбільше людей. Удар припав по міській набережній, біля будівлі, відомої як «замок Гаррі Поттера», де в цей час гуляли біля моря багато людей, у тому числі з маленькими дітьми.

Тоді на місці загинуло 4 людей, також було багато поранених. Згодом від отриманих ран у лікарнях померло ще кілька людей, і останньою, восьмою, жертвою терору росіян стала маленька Злата.

Спочатку дівчинка впала в кому. Майже місяць вона провела у лікарні, де лікарі робили все можливе та неможливе для її порятунку. Злата перенесла серйозну операцію на серці, куди й потрапив уламок боєприпасу, і весь час перебувала в комі. Але за день до смерті у дівчинки відмовили всі органи, а 23 травня її серце зупинилося.

Попрощатися із Златою прийшли сотні одеситів. Батько дівчинки попросив людей не одягати чорний одяг, оскільки цей колір Злата не любила.

«Одеське життя» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Злати. М’яких хмаринок тобі, малятко!

Україна пам’ятає всіх своїх маленьких жертв. І обов’язково за всіх помститься.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2022 року в одеському Спасо-Преображенському соборі точно так само прощалися з маленькою одеситкою – тримісячною Кірою Глодан, її мамою і бабусею – усі вони загинули від удару рашгістської ракети по ЖК «Тірас» 23 квітня 2022 року.

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Джерело та фото: УСІ