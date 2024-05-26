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В Одесі попрощалися з 4-річною Златою – жертвою ракетного терору росіян

В Одесі попрощалися з 4-річною Златою – жертвою ракетного терору росіян

Сьогодні, 26 травня 2024 року, у Свято-Преображенському соборі Одеси відбулася церемонія прощання з маленькою Златою – 4-річна дівчинка стала восьмою жертвою ракетного обстрілу міста 29 квітня.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня ворог обстріляв Одесу балістичними ракетамиз касетною бойовою частиною – це було зроблено навмисно, щоб убити якнайбільше людей. Удар припав по міській набережній, біля будівлі, відомої як «замок Гаррі Поттера», де в цей час гуляли біля моря багато людей, у тому числі з маленькими дітьми.

Тоді на місці загинуло 4 людей, також було багато поранених. Згодом від отриманих ран у лікарнях померло ще кілька людей, і останньою, восьмою, жертвою терору росіян стала маленька Злата.

Спочатку дівчинка впала в кому. Майже місяць вона провела у лікарні, де лікарі робили все можливе та неможливе для її порятунку. Злата перенесла серйозну операцію на серці, куди й потрапив уламок боєприпасу, і весь час перебувала в комі. Але за день до смерті у дівчинки відмовили всі органи, а 23 травня її серце зупинилося.

Попрощатися із Златою прийшли сотні одеситів. Батько дівчинки попросив людей не одягати чорний одяг, оскільки цей колір Злата не любила.

Злата , прощання

«Одеське життя» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Злати. М’яких хмаринок тобі, малятко!

Україна пам’ятає всіх своїх маленьких жертв. І обов’язково за всіх помститься.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2022 року в одеському Спасо-Преображенському соборі точно так само прощалися з маленькою одеситкою – тримісячною Кірою Глодан, її мамою і бабусею – усі вони загинули від удару рашгістської ракети по ЖК «Тірас» 23 квітня 2022 року.

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Джерело та фото: УСІ

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Редакція ПРОФІЛЬ
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