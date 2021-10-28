В Одессе решили, где и с какой скоростью можно ездить на электросамокатах

Теперь на электросамокатах и других индивидуальных электрических средств передвижения по Трассе здоровья ездить нельзя, в Аркадии и парках скорость может быть не более 12 км/ч, а в остальных местах — 20 км/ч
Схему зонирования режимов эксплуатации малого индивидуального электротранспорта сегодня утвердили на исполкоме Одесского городского совета.
По утвержденным правилам Трасса здоровья является зоной, запрещенной для такого транспорта. В других городских локациях ездить на электросамокатах и им подобном транспорте можно, но с разной скоростью.
Так, лимит в 12 км/ч установлен для:
- Аркадийской аллеи,
- Горсада,
- дендропарка Победы,
- парка имени Шевченко,
- парка Горького,
- парка Космонавтов,
- парка «Юность»,
- парка Преображенского,
- парка Греческого,
- парка Стамбульского.
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А также для одесских скверов и бульваров:
- Старосенного сквера,
- Старобазарного сквера,
- Мечникова сквера,
- Приморского бульвара
- бульвара Жванецкого.
Это ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.
Во всех иных частях города скорость движения индивидуального электротранспорта не может превышать 20 км/час.
Эти правила обязательны и для водителей прокатах самокатов, так и для владельцев таких средств передвижения.
Вскоре мэрия собирается заключить соглашение о сотрудничестве в вопросах ограничения скорости с операторами услуг проката электросамокатов.
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