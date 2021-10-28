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В Одессе решили, где и с какой скоростью можно ездить на электросамокатах

В Одессе решили, где и с какой скоростью можно ездить на электросамокатах

Теперь на электросамокатах и других индивидуальных электрических средств передвижения по Трассе здоровья ездить нельзя, в Аркадии и парках скорость может быть не более 12 км/ч, а в остальных местах — 20 км/ч

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Схему зонирования режимов эксплуатации малого индивидуального электротранспорта сегодня утвердили на исполкоме Одесского городского совета.

По утвержденным правилам Трасса здоровья является зоной, запрещенной для такого транспорта. В других городских локациях ездить на электросамокатах и им подобном транспорте можно, но с разной скоростью.

Так, лимит в 12 км/ч установлен для:

  • Аркадийской аллеи,
  • Горсада,
  • дендропарка Победы,
  • парка имени Шевченко,
  • парка Горького,
  • парка Космонавтов,
  • парка «Юность»,
  • парка Преображенского,
  • парка Греческого,
  • парка Стамбульского.

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А также для одесских скверов и бульваров:

  • Старосенного сквера,
  • Старобазарного сквера,
  • Мечникова сквера,
  • Приморского бульвара
  • бульвара Жванецкого.

Это ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.

Во всех иных частях города скорость движения индивидуального электротранспорта не может превышать 20 км/час.

Эти правила обязательны и для водителей прокатах самокатов, так и для владельцев таких средств передвижения.

Вскоре мэрия собирается заключить соглашение о сотрудничестве в вопросах ограничения скорости с операторами услуг проката электросамокатов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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