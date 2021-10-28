В Одессе решили, где и с какой скоростью можно ездить на электросамокатах

Теперь на электросамокатах и других индивидуальных электрических средств передвижения по Трассе здоровья ездить нельзя, в Аркадии и парках скорость может быть не более 12 км/ч, а в остальных местах — 20 км/ч

Схему зонирования режимов эксплуатации малого индивидуального электротранспорта сегодня утвердили на исполкоме Одесского городского совета.

По утвержденным правилам Трасса здоровья является зоной, запрещенной для такого транспорта. В других городских локациях ездить на электросамокатах и им подобном транспорте можно, но с разной скоростью.

Так, лимит в 12 км/ч установлен для:

Аркадийской аллеи,

Горсада,

дендропарка Победы,

парка имени Шевченко,

парка Горького,

парка Космонавтов,

парка «Юность»,

парка Преображенского,

парка Греческого,

парка Стамбульского.

А также для одесских скверов и бульваров:

Старосенного сквера,

Старобазарного сквера,

Мечникова сквера,

Приморского бульвара

бульвара Жванецкого.

Это ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.

Во всех иных частях города скорость движения индивидуального электротранспорта не может превышать 20 км/час.

Эти правила обязательны и для водителей прокатах самокатов, так и для владельцев таких средств передвижения.

Вскоре мэрия собирается заключить соглашение о сотрудничестве в вопросах ограничения скорости с операторами услуг проката электросамокатов.

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