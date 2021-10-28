Только бы прижились: на участке Екатерининской у Привоза высадили акации

По обеим сторонам участка улицы Екатерининской у Привоза высадили акации. Теперь это активно-бурлящее место стало полностью преображенным.

«Только бы прижились!» — пожелала новым деревцам проходящая мимо женщина, заметив, что я фотографирую зеленое (в будущем) новшество. И хотя не все заранее приготовленные лунки «получили» новые деревья, все саженцы ухожены, земля здесь полита.

Напомним, лунки под высаженные деревья начали готовить еще в самом начале октября.

Другое мнение, услышанное из уст одессита: «Сначала выгнали цветочников, потом уложили плитку, потом ломали плитку под будущие деревья, высадили деревья»…

Мнений много. Результат — налицо: деревья высажены.

Что касается цветочников, то тут ничего не изменилось: они торгуют нежно-пахучим товаром здесь же, только выше, у ТЦ «Остров». Частично торгуют цветами у входа в молочный корпус Привоза.

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Фото Марии Котовой