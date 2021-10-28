С 1 ноября подорожает проезд в одесских трамваях и троллейбусах: теперь официально

28 октября 2021 г исполком Одесского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в городском общественном электротранспорте.
Стоимость будет зависеть от способа оплаты и вида билета:
- При расчете наличными разовая поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в 8 грн;
- В случае безналичной электронной оплаты — 7 грн;
- При покупке постоянного билета – 4 грн.
Поездка на фуникулере будет стоить 10 грн.
«Одесская Жизнь» рассказывала и росте тарифы на услуги городского электротранспорта (трамвай, троллейбус) в Одессе с 1 ноября 2021 года.
Читайте также: В трамваях и троллейбусах подорожает проезд: как сэкономить?
В мэрии пояснили, почему подорожал проезд
Ранее в департаменте транспорта пояснили, что действующие на сегодня тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года.
Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.
Расчет тарифа обоснованно в соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги в городском общественном транспорте, утвержденном Приказом Министерства инфраструктуры Украины.
С 15 сентября проезд подорожал в автобусах-маршрутных такси, обслуживающих маршруты в Одессе. С 15 сентября стоимость проезда там составляет 10 грн вместо 7.
Еще новости об общественном транспорте в Одессе:
- Оплачиваем проезд по Одессе без купюр и монет: как это работает и что смущает
-
QR-прорыв: в одесском электротранспорте появится простой способ оплаты
- Трамваи победили: как горэлектротранспорт завоевал Одессу