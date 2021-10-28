С 1 ноября подорожает проезд в одесских трамваях и троллейбусах: теперь официально

28 октября 2021 г исполком Одесского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в городском общественном электротранспорте.

Стоимость будет зависеть от способа оплаты и вида билета:

При расчете наличными разовая поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в 8 грн ;

разовая поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в ; В случае безналичной электронной оплаты — 7 грн ;

электронной — ; При покупке постоянного билета – 4 грн.

Поездка на фуникулере будет стоить 10 грн.

«Одесская Жизнь» рассказывала и росте тарифы на услуги городского электротранспорта (трамвай, троллейбус) в Одессе с 1 ноября 2021 года.

В мэрии пояснили, почему подорожал проезд

Ранее в департаменте транспорта пояснили, что действующие на сегодня тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года.

Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

Расчет тарифа обоснованно в соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги в городском общественном транспорте, утвержденном Приказом Министерства инфраструктуры Украины.

С 15 сентября проезд подорожал в автобусах-маршрутных такси, обслуживающих маршруты в Одессе. С 15 сентября стоимость проезда там составляет 10 грн вместо 7.

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