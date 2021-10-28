Одесские энергетики не будут выключать свет в домах больных с коронавирусом, зависимых от кислорода

Компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не включать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.

Об этом рассказала сегодня у себя в Facebook глава фонда Екатерина Ножевникова.

ДТЭК решил помочь ковидным больным и волонтерам

По словам Ножевниковой, нередки случаи, когда кислородозависимые пациенты погибают из-за банального отключения света, и тут волонтеры, к сожалению, бессильны, но не подключить больного с сатурацией 80-70 на дому, когда в стационаре нет мест, они тоже не могут.

Но вчера произошло событие “из тех, что подталкивают все таки бороться дальше”.

“Вчера раздался звонок. Катя, мы хотим помочь. Мы знаем, сколько у вас пациентов в квартирах лежит по городу. И знаем, что без света такие пациенты могут погибнуть. Предлагаем вам каждый вечер скидывать нам адреса, и мы не будем включать эти дома в сетку плановых отключений. Буквально за час была сделана рабочая группа, налажена система подачи данных и уже с утра более 20 адресов поданных нами (адреса, где лежат пациенты с критически низкими сатурациями, для которых даже 10 минут отключения могут закончится трагедией) исключены из графиков отключения. Готовим дальше пациентов средней тяжести, и тех, кто выписан из стационаров… Я даже не думала, что это возможно в принципе, и что так быстро все будет организовано! Спасибо вам огромное”,

– благодарит энергетиков Екатерина.

Она также добавила, что такая инициатива исходила от гендиректора “ДТЭК Одесские Электросети” Александра Фоменко, и звонил ей тоже он.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что вечером 26 октября в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных. Из больницы экстренно эвакуировали 43 человека. Их подключили к кислороду в диспансере на Ядова. К счастью, обошлось без потерь.

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