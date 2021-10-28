Пополнение в трамвайной семье: в Одессе выпустили новый «Одиссей» (фото)

Специалисты вагоноремонтных мастерских одесского коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» выпустили очередной вагон «Одиссей».
Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.
«В одесской трамвайной семье пополнение… Речь идет о трамвае с частично низким уровнем пола, современным дизайном кабины водителя и задней площадки. От своих предшественников новый вагон отличает подсветка лестницы в салоне, что должно повысить комфорт пассажиров в вечернее время, и места для зарядки мобильных телефонов»,
– поделились коммунальщики.
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Как сообщается, новый «Одиссей» будет работать на маршрутах, которые обслуживает трамвайное депо №2 на Слободке.
До конца года специалисты планируют выпустить еще два вагона «Одиссей».
Напомним, в июле этого года в мастерских КП «Одесгорэлектротранс» собрали и выпустили на ходовые испытания 26-й по счету трамвай.
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Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»