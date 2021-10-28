В Одессе рассмотрят новые правила застройки исторического центра города

На сессии Одесского городского совета, которая состоится 3 ноября, представят новые правила застройки исторического центра города.
Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства одесской мэрии.
Как заявил вице-мэр Михаил Кучук, для строительства в центре города существует зонинг, и в историческом центре города не должно быть никаких высоток – все здания должны быть не выше 6-7 этажей.
Кроме того, власти вносят изменения в зонинг, а именно: если строится 6-этажный дом, надо предусматривать чтобы его окна не выходили в сторону соседской одноэтажки.
Более детально представить правила застройки центра Одессы Кучук пообещал на сессии горсовета.
“Одесская жизнь” о зонинге и правилах застройки:
- Что такое зонинг и зачем нужен обновленный план зонирования Одессы?
- Зонинг Одессы: как депутаты решили «умерить пыл» застройщиков?
- Это страшное слово – “зонинг” (видео).
Фото: Ivasi.news