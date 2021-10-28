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В Одессе рассмотрят новые правила застройки исторического центра города

В Одессе рассмотрят новые правила застройки исторического центра города

На сессии Одесского городского совета, которая состоится 3 ноября, представят новые правила застройки исторического центра города.

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Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства одесской мэрии.

Как заявил вице-мэр Михаил Кучук, для строительства в центре города существует зонинг, и в историческом центре города не должно быть никаких высоток – все здания должны быть не выше 6-7 этажей.

Кроме того, власти вносят изменения в зонинг, а именно: если строится 6-этажный дом, надо предусматривать чтобы его окна не выходили в сторону соседской одноэтажки.

Более детально представить правила застройки центра Одессы Кучук пообещал на сессии горсовета.

“Одесская жизнь” о зонинге и правилах застройки:

Фото: Ivasi.news

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Редакция ПРОФИЛЬ

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