«Жемчужина у моря?»: как одесситы пикетировали мэрию

Акция протеста одесситов прошла сегодня перед мэрией. Началась она с раннего утра, до начала сессии Одесского горсовета.

Она именовалась «НЕТ разрушительной стройке Одессы», хотя вышедшие на площадь перед мэрией одесситы вышли выразить свое возмущение не только по застройке Французского бульвара, Гагаринского плато, ситуации с Летним театром, но и против засилья лотомаркетов, жилых комплексов и даже «невероятного количества аптек».

«Жемчужина у моря?» — вопрошал один из плакатов в руках одесситов, что, собственно и можно назвать лейтмотивом прошедшей акции, на которой одесситы выстроились с плакатами в руках. Часть воззваний и плакатов была выложена у памятника Пушкину, некоторые писались здесь же: к примеру, жители Аркадии выражали возмущение по поводу ситуации с этой рекреационной зоной.

— Можно долго возмущаться по поводу того, как убивается город высотной застройкой, а можно выразить это вслух и попытаться хоть что-то переделать. Я не представляю сейчас никакую общественную группу, явился сам и «не за деньги», как обвиняют порой активистов и общественников. Но как историк, краевед, экскурсовод, не могу не выразить возмущение по поводу застройки Французского бульвара. Там ведь и так ситуация складывается ужасающая, мы, по сути, перестали возить туда туристов. Что им там показывать? А теперь, получается, будет еще хуже?! Застройка Французского бульвара — это точка невозврата! — заявил историк Александр Бабич.

Одессит Дмитрий Даценко возмущен засильем в городе космолотов.

— Все это ведет к криминалу. Меня возмущает и невероятное количество аптек, которые открываются с какой-то поразительной скоростью. Ну а застройка жилыми комплексами в городе вообще превращается в отсутствие какого-либо здравого смысла, скоро будем видеть ситуацию: 100 метров от воды — жилой дом. Пусть нас не держат за идиотов. Одесситы все видят, все понимают. Не убивайте город на корню! — призывает он.

Депутат Ольга Квасницкая тоже высказалась на волнующие темы:

— Мы все видим и знаем, что происходит в Летнем театре, что может произойти на Французском бульваре. Теперь многие «больные» вопросы будут решаться на сессии, и мы очень беспокоимся, какими будут внесения в Генплан города, как он будет застраиваться дальше. Нельзя допустить «вынесения приговора» Французскому бульвару!

Участники держат плакаты: «В цветущих акациях город?», «Верните сады детям», «Потомки вас проклянут» и т. п.

Среди митингующих — и группа вкладчиков, которые требуют решить вопрос с недостроем по адресу Мечникова, 82. Эта история тянется еще с 2011 года, когда 26 человек вложили более 12 миллионов гривен в строительство дома, но стройку так никто и не начал.

Собравшиеся перед мэрией одесситы говорили, что несмотря на то, что ряд резонансных вопросов было решено снять с повестки дня на вчерашнем согласительном совете, по-прежнему актуальными остаются проблемы застройки Французского бульвара, проекты землеустройства и землеотведения и ряд других вопросов.

Как обычно происходит в таких случаях, одесситы с плакатами пытались пройти на сессию, чтобы высказать свои требования депутатам. Группа охранников не пускала их, выстроившись у входа в мэрию.

После долгих «переговоров» в сессионный зал пустили инициативную группу в количестве пяти человек.