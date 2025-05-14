Такое решение приняли накануне, 13 мая, во время внеочередной сессии депутаты Одесского городского совета.

«На устранение аварий (проведение капитального ремонта внутренних помещений с заменой окон) вследствие агрессии Российской Федерации в помещениях Одесской гимназии №46 Одесского городского совета – 1 300 000 грн и Одесской начальной школе №96 Одесского городского совета – 1 400 000 грн», – говорится в пояснительной записке к проектам, вынесенным на сессию.

Депутаты поддержали решение единогласно.

Как сообщала «Одесская жизнь», депутаты одесского городского совета приняли решение направить 50 миллионов гривен на ремонт зданий, которые получили повреждения во время российских атак в апреле-мае 2025 года.

Читайте также: Между взрывом и тишиной: как живут одесские семьи после удара шахеда.