﻿ Депутаты горсовета приняли программу развития электротранспорта, но электронного билета в ней нет - Одесская Жизнь

«За» проголосовали 53 из 55 присутствующих депутатов.

Депутаты Одесского горсовета сегодня, 20 марта утвердили городскую программу развития электротранспорта на 2019-2021 годы.

Алексей Еремица в ходе обсуждения отметил, что в программе нет упоминаний об электронном билете и это «несерьезно». Директор департамента транспорта и связи Александр Илько ответил, что это отдельный проект и его не надо включать в дорожную карту развития электротранспорта.

Согласно принятой программе, в ближайшие три года в Одессе на электротранспорт потратят 3,61 миллиардов гривен. В городе должны появиться 67 новых трамваев и 14 электробусов.

Главным пунктом является реализация проекта трамвайного маршрута «Север-Юг» и реконструкция дорожного полотна, необходимая для этого.

Отметим, электронный билет сняли с повестки дня, так как городу необходимо получить согласие Европейского банка реконструкции и развития, поскольку у «Одесгорэлектротранса» есть кредитные обязательства перед этой финансовой структурой.

Фото: пресс-служба КП “Одесгорэлектротранс”.