Кандидатуру Сергея Оришича поддержали депутаты на сессии горсовета, состоявшейся сегодня, 16 апреля.

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Как пишет «Думская», 39-летний Оришич получил депутатский мандат автоматически, поскольку на местных выборах 2020 года был 11-м номером в списке партии «Слуга народа».

Принадлежащая новому депутату горсовета одесская компания «СД Строй» занимается строительством и ремонтом, а вторая – «СД Строй Плюс», директором которой также является Сергей Оришич – является агентством недвижимости.

«СД Строй» была зарегистрирована в 2016 году и выиграла несколько подрядов на ремонты на сумму более 200 тысяч гривен в 2020 и 2021 годах и более в аукционах не побеждала.

Помимо этого, Оришич является бенефициаром многих компаний в Киеве и Харькове, а также был основателем «Всеукраинского союза специалистов, подвергшихся люстрации», который прекратил свою деятельность в 2020 году.

Напомним, 5 февраля 2025 года, в ходе очередной сессии Одесского городского совета известный одесский артист и шоумен, представитель партии «Слуга народа» Олег Филимонов сложил с себя полномочия депутата горсовета. Свое решение он пояснил усталостью и желанием сосредоточиться на творчестве.

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Фото: Думская