﻿ Распродаётся город у моря: что рассматривает сессия горсовета? - Одесская Жизнь

Новые дома и целые микрорайоны в городе должны бы радовать горожан. Но одесситы уже привыкли, что каждое строительство начинается у нас на месте чего-то нужного, важного и любимого.

Поэтому слово «застройщик» стало уже почти ругательным. А при известии о новой застройке мы мрачно торопимся уточнить: что ещё «они» уничтожат или отберут у нас? Парк, санаторий, уголок у моря, исторически значимые места?.. На этот раз — практически всё перечисленное сразу: Французский бульвар.

Новые высотки в любимых местах

Мы уже смирились с «осовремененной» Аркадией. А в ближайшие годы придётся привыкать и к новому Французскому бульвару. Постоянная комиссия по вопросам землеустройства и земельных правоотношений Одесского горсовета согласовала выделение четырёх участков земли в районе Французского бульвара и на территории санатория «Молдова».

Напротив театра Музкомедии, по адресу Французский бульвар, 3, выделяется 0,4 га под строительство многоквартирного жилищно-гостиничного комплекса со встроенными помещениями общественно-коммерческого назначения и подземным паркингом. Напомним, что сейчас там находится старый одноэтажный дом с продуктовым магазином и кафе. Этот дом будет снесён компанией «Одесжитлоинвест», которая согласовала права на аренду земли для строительства сроком на 5 лет.

Вместо Завода шампанских вин в ближайшем будущем также ожидаем новый высотный комплекс. Участок площадью 0,42 га территории бывшего знаменитого завода отдают фирме ООО «Вермей». В уставе этой фирмы главным пунктом деятельности указано «строительство жилых и нежилых зданий».

Под стадионом «Динамо», по адресу Французский бульвар, 1/5, передают в аренду ООО «Варда плюс» участок земли площадью 0,68 га.

Схема проста и давно известна. «Варда плюс» одолжила 2 млн. грн. областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». Деньги были одолжены под залог двух каменных строений, туалета, навесов, беседки. Теперь, когда «Динамо» деньги не вернуло, «Варда» забирает недвижимость и оформляет под себя земельный участок.

Пока что целевое назначение этой земли — «для эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба со спасательной станцией». Но с возможностью изменить целевое назначение в дальнейшем. Участок передают в аренду на 10 лет.

Санаторий «Молдова» и немного «по мелочи»

Не забыли и про санаторий «Молдова», рекламируя который всегда упоминали, что он буквально утопает в цветущей зелени парка и тенистых аллеях. В зелени этот санаторий уже точно не утонет! Участок площадью 4,7 га территории санатория «Молдова» по адресу Посмитного, 2, передаётся в аренду на 20 лет.

По предварительному плану застройщика на этой зелёной территории должны появиться четыре многоэтажных дома. Гордость города — уникальный бассейн с морской водой — сохранять при строительстве не планируют.

Кстати, одесский историк и гражданский активист Александр Бабич напоминает: по тому же адресу находится бомбоубежище на 600 человек, вовсе не указанное в документации…

Ещё 0,39 га в районе Трассы здоровья передадут в аренду ООО «Одесаинвестбуд». Это стало возможным благодаря удачно приобретённым фирмой «теневикам» и трехэтажному полуразрушенному зданию. Теперь фирма оформляет два участка земли «для эксплуатации и обслуживания зданий и инфраструктуры отдыха». Один участок планируют отвести на 10 лет, второй — на 15.

Два участка помельче, площадью 0,1 гектара на Французском бульваре, 54/14 отводятся под строительство части целостного имущественного комплекса компании «ДМ Консалтинг». Скромность участка компенсируют сроком — на 20 лет.

Операция «Смерть Французского бульвара»

С лёгкой руки Александра Бабича сессию горсовета 20 марта, где планируют утверждать большую часть данных решений, уже окрестили операцией «Смерть Французского бульвара».

– В комплекте с застройкой высотками Межрейсовой базы моряков и строительством самого высокого на данный момент в Одессе жилого дома (30 этажей) между Ботаническим садом и Дворцом спорта мы получаем абсолютное уничтожение Французского бульвара по образу и подобию нынешней «Аркадии» и Гагаринского плато, – заявил Бабич.

Очевидно, что бульвар, уже сейчас не выдерживающий транспортной нагрузки, при такой застройке «станет» окончательно. Гражданские активисты уверены, что «в интересах горожан» нам снова предложат добавить дорожные полосы. Разумеется, предварительно вырубив там все деревья.

В оценке последствий подобного «градостроительства» все городские активисты на редкость единогласны:

– полное исчезновение туристической и рекреационной зоны в районе Французский бульвар – Аркадия;

– смерть сохранившихся здравниц и санаториев из-за отсутствия чистого воздуха;

– уродование бывшей исторической территории города;

– отсутствие нормальной логистики транспорта для квартир, ночных клубов и отелей, а значит — медленная смерть развлекательного кластера города.

P.S. Сессия открылась и депутаты не стали снимать с повестки земельные вопросы. А вот вопрос передачи в аренду территории санатория «Молдова» земельная комиссия решила на эту сессию всё же не выносить.

Фото Марии Котовой.