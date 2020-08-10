Зеленский потребовал побыстрее убрать Delfi из Одессы

А министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в свою очередь пообещал интенсифицировать работы по подъему судна, сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна”, – сказано в сообщении по итогам селекторного совещания, которое провел Зеленский.

В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже есть кран для осуществления соответствующих работ. А сегодня, 10 августа, якобы будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Ранее сообщалось, что к танкеру уже подогнали плавкран.

Недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что операция по поднятию затонувшего на одесском пляже танкера Delfi может начаться уже на текущей неделе.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.