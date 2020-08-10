Зеленский потребовал побыстрее убрать Delfi из Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос ликвидации последствий аварии затонувшего у одесского побережья танкера Delfi.
А министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в свою очередь пообещал интенсифицировать работы по подъему судна, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна”, – сказано в сообщении по итогам селекторного совещания, которое провел Зеленский.
В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже есть кран для осуществления соответствующих работ. А сегодня, 10 августа, якобы будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.
Ранее сообщалось, что к танкеру уже подогнали плавкран.
Недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что операция по поднятию затонувшего на одесском пляже танкера Delfi может начаться уже на текущей неделе.
Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.
Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.
Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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