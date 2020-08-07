«Зеленая волна» и продажа СИЗО: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В МИД Румынии подтвердили дату открытия паромной переправы на Дунае между населенными пунктами Орловка (Одесская область) и Исакча (Румыния).
- СИЗО в Одессе все-таки продадут. А новый следственный изолятор построят за пределами города.
- В Одесском оперном театре в субботу, 8 августа, начнется новый сезон. Уже 211-й. Чего ожидать?
- Детский центр «Молодая гвардия» в Одессе возобновляет работу. Первая послекарантинная смена начнется уже в ближайшее воскресенье, 9 августа.
- Международный фестиваль «Зеленая волна» стартовал в Одессе в 24-й раз.