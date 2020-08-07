«Зеленая волна» и продажа СИЗО: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Международный фестиваль «Зеленая волна» стартовал сегодня в Одессе в 24-й раз. Книголюбы и книгочеи спешат на аллеи парка, где все мероприятия проходят «вживую». Центральная же аллея парка стала местом проведения большой книжной ярмарки.

СИЗО в Одессе все-таки продадут. А новый следственный изолятор построят за пределами города. Об этом заявил на брифинге министр юстиции Денис Малюська. “У нас есть 20 следственных изоляторов, которые расположены в центре городов. Речь идет о Киеве, и о Львове, и об Одессе и об Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы являются устаревшими. Все они не

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