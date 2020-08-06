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Зеленая волна-2020: в парк им. Т.Г.Шевченко поспешили книголюбы и книгочеи

Зеленая волна-2020: в парк им. Т.Г.Шевченко поспешили книголюбы и книгочеи

Международный фестиваль «Зеленая волна» стартовал сегодня в Одессе в 24-й раз. Книголюбы и книгочеи спешат на аллеи парка, где все мероприятия проходят «вживую». Центральная же аллея парка стала местом проведения большой книжной ярмарки.

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Напомним, фестиваль оффлайн будет длиться с 6 по 9 августа. Вход на него свободный. Время работы: 10.00-20.00.

Кроме книжной ярмарки, где посетители знакомятся с книжными новинками, в парке работает «Книжная сцена», «Территория творчества», где проходят презентации, мастер-классы и другие изюминки фестиваля.

И хотя официальное открытие фестиваля произойдет только вечером, на «Зеленой волне» уже побывали многие одесситы и гости города.

В этом году «Зеленая волна» включила в свой обширный график мероприятий и традиционный Всеукраинский форум «Українська книга на Одещині», который стартовал сегодня в стенах Одесской научной национальной библиотеки. Кроме того, сегодня в парке стартовал и Корнейчуковский фестиваль детской литературы.

«Зеленая волна» в этом году проходит и онлайн. Это очень обширный проект, который будет длиться до октября.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Больше фото с фестиваля смотрите в галерее:

Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020
Зеленая волна - 2020

Фото: страница Международного фестиваля «Зеленая волна» на ФБ

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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