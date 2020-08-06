«Молодая гвардия» в Одессе выходит из карантина – подробности

Детский центр «Молодая гвардия» в Одессе возобновляет работу. Первая послекарантинная смена начнется уже в ближайшее воскресенье, 9 августа.
Но есть особенности. Если до карантина центр принимал за смену тысячу детей, то сейчас их будет максимум 650. Об этом сообщается на сайте «Молодой гвардии».
Размещение детей будут с соблюдением условия – не менее пяти квадратных метров на одного отдыхающего с дистанцией между кроватями в 1,5 метра. Также в одном отряде должно быть до 15 человек.
Родителей на территорию центра не пустят.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке детских центров «Молодая гвардия» и «Артек».